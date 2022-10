The Rasmus посвятили песню Украине на концерте в Германии

Финский рок-коллектив The Rasmus на днях отыграл концерт в рамках европейского тура в Висбадене, Германия.

Прежде чем исполнить свой легендарный хит In the Shadows солист The Rasmus Лаури Юленен со сцены сказал, что хочет посвятить эту песню Украине:

"Мы хотим спеть эту песню сегодня для Украины. Вы с нами?" – сказал Юленен.

Зал разразился громкими криками и аплодисментами в знак солидарности с музыкантами, а затем активно подпевал любимому коллективу.

Как известно, неделю назад финская рок-легенда The Rasmus и победители "Евровидения-2022", украинская группа KALUSH Orchestra объединились в дуэт и представили новую версию знаменитого хита финнов In the Shadows. В новой интерпретации композиция вышла под названием In The Shadows Of Ukraine. Отметим, что в мелодичной хоровой части трека The Rasmus подпевает Kalush Orchestra на украинском языке.

Ну а как The Rasmus поют на украинском, вы можете увидеть в нашем материале. Кстати, по словам участников The Rasmus, им было не трудно выучить украинскую часть трека, поскольку произношение украинское и финское чем-то схоже.

