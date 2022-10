The Rasmus рассказали, где снимали клип с Kalush Orchestra и спели по-украински в прямом эфире

Финская группа и украинский коллектив представили легендарный хит In The Shadows в новой интерпретации.

Культовая финская группа The Rasmus и украинский коллектив Kalush Orchestra на днях представили совместный трек "In The Shadows Of Ukraine" и клип к нему.

Эта композиция является новой интерпретацией легендарного хита The Rasmus "In The Shadows". Сегодня в телемарафоне "Єдині новини" The Rasmus и Kalush Orchestra рассказали, как продолжалась работа по съемке клипа.

Музыканты рассказали, что видео на песню снимали в столице Польши, Варшаве и отсняли за день. Вся съемочная команда была украинцы. Актеров Kalush Orchestra искали через соцсети, где давали объявления о кастинге.

Участники группы Kalush Orchestra признались, что они для себя отметили, что оригинальная версия песни The Rasmus "In The Shadows", по их мнению, хорошо передает происходящее в Украине в наше время. Поэтому и новой версии трека музыканты дали название "In The Shadows Of Ukraine".

В свою очередь, музыканты из The Rasmus признались, что были ошеломлены красотой национальных украинских костюмов, в которых актеры появляются в клипе.

Отметим, что украинскую часть в In The Shadows Of Ukraine участники The Rasmus исполняют вместе с Kalush Orchestra. Артисты признались, что им было не трудно ее выучить, поскольку произношение украинское и финское чем-то схоже.

Музыканты The Rasmus также рассказали, как в Финляндии отреагировали на их дуэт с Kalush Orchestra:

"Мы получили много поддержки от финнов, наших фанов и друзей, семьи. Люди говорят, так хорошо, что вы это сделали. Для нас это большая честь. Мы хотим выразить любовь Украине в этот момент. Это важно для нас, иметь связь с вами и со всеми людьми, которые испытывают симпатию к украинцам", — сказали финские музыканты.

Также они пообещали, что после того, как Украина победит в полномасштабной войне, которую развязала Россия, они обязательно приедут в нашу страну, чтобы спеть вместе с Kalush Orchestra и признались, что очень этого ждут.

Напоследок участники The Rasmus немного спели отрывок из украинской части песни "In The Shadows Of Ukraine".

