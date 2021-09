The Weeknd / instagram.com/theweeknd

The Weeknd отказался от номинации на "Грэмми-2022"

Артист исполнил свое обещание.

Известный канадский певец The Weeknd, который ранее критиковал премию "Грэмми", решил отказаться от номинации.

Артист в прошлом году обвинял руководство "Грэмми" в коррупции. Позже музыкант выступил с заявлением, что против того, чтобы его музыка была представлена в номинациях премий. И, похоже, он все-таки выполнил свое обещание.

Как пишет Hits Daily Double, лейбл Republic подтвердил, что не будут выдвигать артиста на номинацию. При этом он сейчас работает над новым альбомом и уже успел выпустить первую песню, которая получила название Take My Breath.

Отметим, в 2020 году Американская академия звукозаписи не номинировала The Weekend ни на одну статуэтку. Хотя его альбом After Hours стал бестселлером, а некоторые песни занимали первые строчки в мировых музыкальных площадках. Кроме того, его песня Blinding Lights была в первой десятке Billboard Hot 100 круглый год. В результате такого решения Американской компании The Weekend обвинил их в коррупции.

Напомним, не так давно The Weeknd выступил в перерыве Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги на стадионе Raymond James Stadium в Тампе. Тогда же певец устроил зрелищное шоу за семь миллионов долларов.

