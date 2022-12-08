"Ти не один": Дорофеева споет Щедрик в неожиданном дуэте и расскажет о праздновании Рождества в Черкасской области

На Рождество, 25 декабря, на каналах Группы 1+1 media телезрители увидят большой рождественский проект под названием "Ти не один".

Над большим рождественским проектом "Ти не один" работает команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем Atlas.

В музыкальном рождественском проекте выступления звезд будут совмещены с теплыми разговорами с героями нового времени – волонтерами, представителями культурного и волонтерского фронтов. В такое непростое для страны время участники проекта объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца.

Праздничным вечером телезрителей ожидает большое количество сюрпризов и ярких музыкальных коллабораций. Так, на сцену выйдет тренер вокального шоу "Голос країни" Надя Дорофеева в дуэте с молодой певицей Лилу45. Ее песня под названием "Восемь" завирусилась в соцсетях и за короткое время стала настоящим хитом. Звезды споют главную украинскую щедривку, известную на весь мир – "Щедрик", которой в день съемки проекта "Ти не один" исполнилось 100 лет.

Дорофеева поделилась историей, как впервые открыла для себя настоящее аутентичное украинское Рождество. В девять лет Надя попала на празднование Рождества в Черкасской области, эта поездка изменила мнение певицы об этом празднике навсегда.

"Когда мне было лет девять, мы с отчимом поехали встречать Рождество в село Веселый Кут – это Черкасская область. Тогда я узнала, что значит этот праздник по-настоящему, со всеми его неповторимыми традициями. Нас так тепло встретили, что сквозь годы я до сих пор помню этот день... Где-то в 12 часов мы уже сели за праздничный стол, потом шли к соседям, колядовали, а те нас угощали, и так по кругу. Мы прошли все село, дарили подарки друг другу, обнимались, шутили. Мечтаю снова хоть на день оказаться в такой атмосфере настоящего праздника", – поделилась Дорофеева.

Напомним, проект "Ти не один" будет иметь благотворительную составляющую — каждый неравнодушный сможет создать рождественское настроение и прислать подарок маленьким подопечным благотворительного проекта СОС "Дитячі містечка", который занимается семьями и детьми-сиротами. К слову, сами артисты также не оставят украинских детей без подарков, и кому-нибудь представится уникальная возможность получить рождественский сюрприз от участников проекта.

Над созданием проекта работает команда 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем ATLAS. Не пропустите рождественский проект "Ти не один" 25 декабря по каналам Группы 1+1 media.

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