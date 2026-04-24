Тимати оказался под санкциями ЕС из-за поддержки войны в Украине: путинист матом начал оправдываться

Отныне скандальному артисту закрыт путь в Европейский Союз.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Российский рэпер Тимати, настоящее имя которого Тимур Юнусов, поплатился за свою позицию относительно войны в Украине.

ЕС ввел санкции против певца-путиниста, о чем сообщается в официальном документе. Таким образом скандального исполнителя наказали за поддержку войны и активное участие в пропагандистских мероприятиях. Отныне Тимати закрыт путь в страны Европейского Союза, он даже транзитом не сможет через них проезжать. Также активы рэпера в ЕС заблокируют.

"Тимати поддерживает действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или стабильности или безопасности в Украине", - говорится в официальном документе.

Тимати уже даже отреагировал на введенные против него санкции. Он резко начал оправдываться. Правда, не из-за своей позиции, а перед властями РФ. Скандальный певец выдал, что у него никогда не было недвижимости и активов в ЕС.

"В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на 20-й пакет санкций мне пох", - выдал путинист.

Отметим, Тимати еще до начала полномасштабной войны поддерживал захватнические действия российских властей. Артист выступал за аннексию Крыма, при этом активно участвовал в пропагандистских мероприятиях. Преступления оккупантов на украинских землях не изменили его позиции. Он и в дальнейшем поддерживает войну и оккупацию Украины. Более того, путинист выдавал, что и сам готов взять в руки оружие. Против певца введен ряд санкций. В частности, он находится в санкционном списке Украины, а также Латвии.

Напомним, ранее певец-путинист Николай Басков поплатился за позицию во время войны в Украине. СБУ и Офис Генерального прокурора заочно сообщили ему о подозрении.

