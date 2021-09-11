Тимати закрутил роман с украинкой: фото Саши Дони до пластики

Тимати закрутил роман с украинкой: фото Саши Дони до пластики

Ранее модель была брюнеткой.

На днях стало известно, что российский рэпер Тимати встречается с украинкой, моделью Сашей Дони.

Роман звезды с новой пассией рассекретили фанаты, которые вычислили парочку по фото с отдыха в Греции — по маникюру девушки и панамке исполнителя.

Саша Дону / instagram.com/sashadony

У Саши "кукольная" внешность: пухлые губы, маленький носик, пышный бюст и длинные белокурые волосы. Поэтому, фаны начали искать, какая натуральная красота Дони. Telegram канал YOBAJUR опубликовал фотоколлаж со снимками модели до пластики.

Саша Дону до и после пластики

На фото "до" у Саши больше нос и тонкие губы. Также ранее модель была брюнеткой.

В комментариях пользователи пишут, что Дони теперь похожа на Олю Бузову.

Оля Бузова на максималках

Это три разных человека

Рецепт: губки сделаем, носик сделаем, шары вставим и шлифануть фейстюном и вуаля — блюдо готово

Напомним, не так давно Тимати "наврал" о закрытии "Холостяка" и возмутил фанатов. Пользователи не оценили такое поведение рэпера.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку