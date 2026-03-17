Тимоти Шаламе оказался в центре насмешек на "Оскаре-2026": что рассмешило Голливуд

Тимоти Шаламе / © Associated Press

Голливудский актер Тимоти Шаламе оказался в центре громкого обсуждения после провала на «Оскаре-2026», где его публично высмеяли со сцены.

Церемония «Оскар-2026», которая должна была стать праздником для актера, обернулась для него серией неловких моментов, как сообщает Mirror. Актер претендовал на награду за роль в фильме «Марти Великолепный», однако остался без статуэтки. Уже в начале шоу стало заметно, что вечер складывается не в его пользу — камеры не раз ловили его растерянную реакцию и напряженное поведение в зале.

«Сегодня охрана усилена как никогда. Нам сообщили о возможных атаках как со стороны оперного, так и балетного сообществ», — прозвучало со сцены.

Именно с этой шутки ведущего Конана О’Брайена и началась волна подколов. Камера сразу показала Шаламе, который неловко крутился в кресле и выглядел так, будто хотел провалиться сквозь землю.

Причиной стали не только шутки, но и предыдущая критика в адрес актера из-за его скандальной фразы о том, что «балет никого не интересует»:

«Мы верим, что искусство может менять души людей. Возможно, для этого нужно десять лет, но мы можем менять общество через искусство, креативность, театр и балет».

Позже к иронии присоединился и режиссер Александр Сингх, фактически ответив актеру со сцены. В итоге вечер, который должен был стать триумфальным для Шаламе, превратился в настоящий тест на выдержку.

