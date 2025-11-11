Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе решили разойтись после примерно двух с половиной лет отношений.

Слухи о разрыве усилились после громкого празднования 70-летия Крис Дженнер в роскошном поместье Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз, как пишет Daily Mail. На вечеринке были замечены Бейонсе и Джей-Зи, принц Гарри с Меган Маркл, Джастин и Хейли Бибер. Однако Тимоти Шаламе там не было, а Кайли, по словам очевидцев, выглядела одиноко.

Источники сообщают, что хотя такие ситуации уже случались раньше, Кайли была безумно влюблена в актера и надеялась на примирение. Другие инсайдеры добавляют, что напряженность в отношениях росла из-за графика Тимоти, который часто занят съемками. Кайли, со своей стороны, чувствовала, что прилагает больше усилий для поддержания пары, чем он.

Ситуацию дополнительно обострило интервью Тимоти для Vogue, где актер отказался комментировать роман с Кайли, заявив: «Я говорю это без страха. Мне просто нечего сказать».

По словам источников, такое поведение Шаламе очень расстроило Дженнер: «Кайли очень расстроило то, как легкомысленно Тимоти отверг этот вопрос. Она искренне верила, что они уже не намерены что-то скрывать, и что он хотел бы радоваться их отношениям, а не делать вид, что их не существует».

Инсайдеры отмечают, что Кайли одновременно испытывает раздражение и шок, но на публике пытается оставаться сильной, продолжая публиковать счастливые сообщения в соцсетях. Также по мнению СМИ, завершению отношений поспособствовали отношения обеих сторон: Кайли пыталась поддерживать контакт и путешествовала, чтобы быть рядом с Тимоти, а он редко отвечал взаимностью.

К слову, пара начала встречаться весной 2023 года. Хотя они редко публично демонстрировали отношения, несколько раз появлялись вместе на светских мероприятиях.

