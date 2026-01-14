Тимоти Шаламе разозлил обращением к украинцам: что сказал актер

Тимоти Шаламе / © Associated Press

Американский актер французского происхождения Тимоти Шаламе возмутил обращением к украинцам.

15 января в украинский прокат выходит лента "Марти Великолепный", где артист играет одну из главных ролей. На платформе United 24 появился ролик по случаю этого. На видео ведущая указала Тимоти Шаламе, что фильм будет доступен для просмотра в Украине. Поэтому, она попросила сделать какое-то послание к украинской аудитории.

На что Тимоти Шаламе выдал, что благодарен всем, кто в Киеве посмотрел этот фильм. При этом, актер начал отворачивать камеру к ведущей со словами, что "они хотят видеть тебя", когда же та сказала обратное, то артист попрощался и ушел.

Видео уже появилось в социальных сетях United 24 и успело возмутить украинцев. В комментариях отмечают, что Тимоти Шаламе просто безразлично. Между тем видео с актером призывают удалить.

Может, лучше удалите это видео?

Да, ему действительно все равно!

Такое ощущение, что мы живем в разных Вселенных..

Напомним, недавно звезда "Евровидения-2024" Bambie Thug очень сильно возмутила украинцев. Ирландская певица выдала циничное заявление о концерте в РФ и обратилась к россиянам.