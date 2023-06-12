Тимур Мирошниченко нашел ребенка на усыновление: "Еще совсем немного — и будет с нами"

Ведущий "ЖВЛ" Тимур Мирошниченко поделился радостной новостью о том, что они с женой Инной написали заявление на усыновление ребенка.

Как поделился знаменитость в своем Instagram, в скором времени у их семьи появится еще один сын. В настоящее время супруги собирают документы и ждут суда, где будут принимать решения по усыновлению.

"Пока без подробностей. Мы написали заявление на усыновление. Впереди сбор документов для суда и сам суд. Еще совсем немного — и сынишка будет с нами!" – отметили супруги в общем посте.

Тимур Мирошниченко станет отцом для мальчика из детдома / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Отметим, что процесс усыновления ребенка для семьи Мирошниченко оказался не из легких. Когда супруги официально стали кандидатами в усыновители, то в службах по делам детей им отвечали, что "детей нет". Как отметила Инна, она рада, что наконец-то станет мамой для мальчика, у которого нет родителей.

"Сесть в машину и ехать искать тебя. Знать, что найду, потому что именно об этом были все мои молитвы: найти кратчайший и легкий путь к тебе. В каждой медитации, в каждом разговоре с Богом", — поделилась Инна.

Инна Мирошниченко станет мамой для мальчика из детдома / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, супруги Мирошниченко воспитывают двух общих детей — 5-летнюю дочь и 3-летнего сына. Еще до начала полномасштабной войны Инна и Тимур планировали усыновить ребенка, а российское вторжение лишь укрепило их планы. Ранее ведущий рассказывал, какой они с женой проделали путь, чтобы стать родителями для ребенка из детдома.

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