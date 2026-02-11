- Дата публикации
Тимур Мирошниченко назвал лучшего победителя "Евровидения" всех времен
Шоумен назвал артиста, которого считает лучшим среди всех остальных участников конкурса.
Украинский ведущий Тимур Мирошниченко назвал лучшего победителя "Евровидения" всех времен.
Шоумен тесно связан с международным песенным конкурсом, поскольку является неизменным ведущим нацотбора и комментатором от Украины. В интервью Oboz.ua Мирошниченко назвал участника "Евровидения", которого считает лучшим. Для шоумена таковой является певица Джамала, которая в 2016 году привезла в Украину победу.
"Джамала. Знает ли она об этом? Думаю, да. Во-первых, я считаю ее одной из самых сильных вокалисток мира за последнее десятилетие. Не просто в Украине - в мире. Во-вторых, она невероятно точно сделала свой номер: с правильным месседжем, с правильным внутренним состоянием, с полным пониманием, зачем она туда едет и что хочет сказать", - поделился своим мнением шоумен.
Ведущий говорит, что Джамала очень сильная вокалистка. Кроме того, конкурсный номер артистки был просто невероятным. По словам Мирошниченко, Джамала знала, с какой миссией едет на конкурс, и уверенно ее несла. Как отметил ведущий, прошло уже 10 лет, а выступление Джамалы до сих пор остается в топе.
"Она не просто выиграла - она прожила это выступление. И самое важное, что она до сих пор несет эту победу дальше: в музыке, в позиции, в своем присутствии в культуре. Уже десять лет прошло с момента ее триумфа, а это до сих пор звучит. Для меня Джамала - это абсолютный топчик", - отметил ведущий.
Напомним, недавно состоялся нацотбор на "Евровидение-2026". Победу на конкурсе одержала певица LELÉKA с песней Ridnym.