Украинский ведущий Тимур Мирошниченко назвал лучшего победителя "Евровидения" всех времен.

Шоумен тесно связан с международным песенным конкурсом, поскольку является неизменным ведущим нацотбора и комментатором от Украины. В интервью Oboz.ua Мирошниченко назвал участника "Евровидения", которого считает лучшим. Для шоумена таковой является певица Джамала, которая в 2016 году привезла в Украину победу.

"Джамала. Знает ли она об этом? Думаю, да. Во-первых, я считаю ее одной из самых сильных вокалисток мира за последнее десятилетие. Не просто в Украине - в мире. Во-вторых, она невероятно точно сделала свой номер: с правильным месседжем, с правильным внутренним состоянием, с полным пониманием, зачем она туда едет и что хочет сказать", - поделился своим мнением шоумен.

Ведущий говорит, что Джамала очень сильная вокалистка. Кроме того, конкурсный номер артистки был просто невероятным. По словам Мирошниченко, Джамала знала, с какой миссией едет на конкурс, и уверенно ее несла. Как отметил ведущий, прошло уже 10 лет, а выступление Джамалы до сих пор остается в топе.

"Она не просто выиграла - она прожила это выступление. И самое важное, что она до сих пор несет эту победу дальше: в музыке, в позиции, в своем присутствии в культуре. Уже десять лет прошло с момента ее триумфа, а это до сих пор звучит. Для меня Джамала - это абсолютный топчик", - отметил ведущий.

Напомним, недавно состоялся нацотбор на "Евровидение-2026". Победу на конкурсе одержала певица LELÉKA с песней Ridnym.