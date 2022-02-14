Тимур Мирошниченко о финале Нацотбора на "Евровидение-2022": "Не так идеально, но честно"

В эфире "Твій день" телеведущий отметил, что все пытались создать праздник.

12 февраля состоялся украинский финал Национального отбора на "Евровидение-2022".

Во время важнейшего момента – оглашения результатов зрительского голосования в прямом эфире произошел технический сбой и редакторы сказали в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко неверную информацию о баллах трех участников. Позже это подтвердил и организатор мероприятия Общественный вещатель, а также подрядчик-производитель телеверсии Нацотбора на Евровидение-2022 – компания "Френдс Про ТВ". Они извинились перед зрителями за эти неудобства, и особенно за тот стресс, который пережил сам ведущий. Об этом говорится в программе "Твій день".

пресслужба каналу "1+1"

За достоверность результатов голосования отвечала известная британская аудиторская компания PricewaterhouseCoopers, подтвердившая честность подсчета голосов. Поэтому окончательно озвученные баллы были верны.

Тимур Мирошниченко – ведущий с многолетним опытом. Он 17 лет комментирует взрослое и детское "Евровидение" для Украины, известный эксперт конкурса и настоящий еврофан. Он рассказал, что всевозможные казусы, путаница и стрессовые ситуации во время эфиров "Евровидения" в большинстве своем остаются вне кадра и внимания зрителей.

пресслужба каналу "1+1"

Тимур отметил, что "Евровидение" для него больше, чем просто музыкальный конкурс. Это важная часть его жизни, поэтому эту досадную ситуацию, возникшую в финале украинского Нацотбора, взял близко к сердцу. Сразу после окончания, посреди ночи написал пост в Instagram, где объяснил зрителям, что на самом деле произошло: "Да, в эфире все получилось не так идеально, но честно, как есть, и мы пытались создать праздник, отвлечь хотя бы на несколько часов всех от тревожных новостей. Поэтому я хочу извиниться за этот эпизод. Пусть это будет худшим, что может испортить нам настроение в эти непростые времена для нашей страны. И давайте стараться быть добрее и сдержаннее по отношению друг к другу".

Группа Kalush Orchestra заподозрила Общественное в фальсификации результатов

И даже ярые критики того, как происходил в этом году Нацотбор на "Евровидение", поддержали Тимура Мирошниченко и его порыв прокомментировать сразу и извиниться перед зрителями: "Тимур, наоборот — люди с вами! И доверие подкрепил этот ваш пост", "Тим, ты профессионал, без всякого сомнения! Каждому хейтеру желаю оказаться на том месте и сделать по-своему! Ты — молодец и эфир достойный!", "Ведущий, максимально профессионально держащийся на сцене, исправляя не свои ошибки. Он абсолютный профи".

В соцсети также ведущего Нацотбора поддержали многие его коллеги.

Стася Ровинская, коллега по шоу "Твій день": "Всем повезло, что это был именно ты, потому что вышел из ситуации достойно и профессионально, мы с тобой".

Светлана Тарабарова: "Держись! Мы с тобой!

Оля Цибульская: "Ты профи высшей пробы! Спасал их (организаторов) как мог. Физически больно было за тебя. Знаю, как ты уважаешь конкурс и как болеешь за него. Обнимаю!"

Ирина Ванникова в эфире "Твій день" поддержала Мирошниченко: "Я тебя безгранично люблю и уважаю. Но ты еще раз подтвердил свою репутацию профессионала".

Константин Грубич: "Тимур, ты молодой парень, но уже бренд Евровидения у нас в Украине. Ты неразделим с ним"

Как ведущий Тимур Мирошниченко не может комментировать участников Нацотбора – должен оставаться незаангажированным. Но отметил, что собрались "прекрасные молодые исполнители, которые действительно хотят представлять Украину на "Евровидении".

пресслужба каналу "1+1"

В этом году победила Алина Паш с песней "Тіні забутих предків". И именно она поедет в мае в Турин. Букмекеры сейчас поставили представительницу Украины на второе место.

Но по окончании эфира Нацотбора разразился новый скандал. Группа Kalush Orchestra, занявшая второе место, не поверила в достоверность результатов голосования и собирается подавать в суд на организаторов. Об этом фронтмен Олег Псюк сказал в прямом эфире "Твій день".

пресслужба каналу "1+1"

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