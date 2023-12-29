Тимур Мирошниченко о сложностях в усыновлении второго ребенка: "Ничего кардинально не меняется"

Ведущий отметил, что система как не хотела, чтобы дети получали свои семьи, так и не хочет.

Ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко рассказал о новых сложностях в усыновлении второго ребенка.

Ведущий объяснил, почему в Украине до сих пор огромные очереди из желающих усыновить, а в детдомах полно детей.

У Тимура и Инны Мирошниченко есть огромное желание усыновить второго ребенка, поэтому, не теряя времени, они снова подали документы в соответствующие органы. По словам Мирошниченко, его жена, которая в этот раз будет сама проходить все этапы усыновления, пока даже не получила приглашение на обучение.

"Огромная очередь из желающих, и я считаю, что это очень классный результат 2023 года – очереди стали больше. С другой стороны – плохо то, что система не реагирует на запрос. Это то, о чем мы уже неоднократно говорили. К сожалению, ничего пока кардинально не меняется и система как не хотела, чтобы дети получали свои семьи, так и не хочет. Эта "машина" много лет работала не в интересах ребенка, и для того, чтобы привести ее в порядок, нужно много времени", – рассказал ведущий в интервью сайту 1+1.

Тимур Мирошниченко с семьей

Также звездный отец похвастался успехами приемного сына Марселя, которого они с женой усыновили летом этого года.

"Достижения происходят практически ежедневно. Когда мы его забрали, он вообще не улыбался, смотрел вниз, ничего не жевал, ничего не говорил… Сегодня это уже нормальный маленький ребенок, умеющий жевать, смеющийся и безобразный. Много пропущенных моментов в развитии мы сейчас прорабатываем, и они понемногу дают свои результаты, он говорит пока единственное слово "мама", – поделился Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с приемным сыном Марселем

Также ведущий рассказал, что в следующем году приемному сыну придется сделать еще несколько плановых операций, после чего будет понятно, как действовать дальше и нужно ли еще лечение в будущем.

Мирошниченко поделился и рождественско-новогодними традициями в своей семье. Кстати, старшие дети Мия и Марко не верят уже в деда мороза и считают его предателем:

"Дети прекрасно понимают, что деда мороза не существует, есть святой Николай и Санта Клаус. Им пока трудно объяснить, что Николай и Санта, по большому счету, тоже один и тот же человек, но пусть у них будет два своих супергероя. Дети уже получили свои подарки 6 декабря и 25 декабря. В любом случае, кто-то подарит и на Новый год, потому что это все же время подарков. Недавно дети просто до истерики довели, когда пришли из садика. Они сказали: "Мы знаем, что дед мороз на самом деле – предатель. Он раньше был, а потом оказалось, что он русский". Они понимают, что все русское ничего хорошего с собой не несет", – поделился Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с семьей

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко Инна довела поклонников до слез видео с их приемным сыном Марселем. Она показала, как через полгода в их семье изменился маленький Марсель.

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