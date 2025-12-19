Тимур Мирошниченко откровенно рассказал о кризисах в браке с женой и почему она уходила от него

Тимур и Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко, который ранее признался в потере 100 тысяч долларов в ресторанном бизнесе, рассказал о кризисах в браке с женой, адвокатом Инной.

Отношения пары начались в 2017 году. За это время они пережили немало кризисных испытаний. Более того, случалось так, что Инна собирала вещи и уходила от Тимура. Ведущий в интервью Мирославе Мандзюк говорит, что понимает, почему жена так поступала. В частности, это происходило из-за того, что он всю ночь развлекался с приятелями, а Инну об этом не предупреждал. Однако Мирошниченко удавалось вернуть избранницу.

"Были причины, там я согласен. Это было, когда мы немного загуляли. Я уже отвык, что надо, например, маме написать, что я утром буду, а тут надо Инне написать. Она переживала, что я не вернусь или что я там неизвестно чем занимаюсь. А мы просто с пацанами гуляли. У меня разрядился телефон, у меня закрытие фестиваля было, какие сообщения...Второй раз было то же самое", - делится шоумен.

Тимур и Инна Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

В браке паре тоже пришлось пережить испытания. Тимур Мирошниченко говорит, что тяжелый период был после рождения их первенца Мии. У Инны тогда была послеродовая депрессия, "гормональные качели", и это состояние влияло и на отношения. К счастью, супругам удалось пережить этот непростой период.

Тимур Мирошниченко говорит, что с появлением детей, конечно же, жизнь кардинально меняется. Шоумен убежден, что это нормально, когда возникают кризисные моменты. Также ведущий добавил, что они с женой вообще гармонично дополняют друг друга, и это помогает им преодолевать проблемы.

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

"Во время брака тоже несколько раз уходила. Здесь уже бытовые моменты играли роль. Инне было очень сложно после рождения Мии: гормональные качели, послеродовая депрессия и все остальное. Это был сложный период. С каждым новым ребенком появляются новые вызовы. До того, как весь быт наладится, все равно нужно время для того, чтобы понять, как вопросы решать. Пока быт перенастраивается под новые обстоятельства, возникают кризисные моменты. Инна очень горячая, она эмоционально взрывная, я взвешенный. Мне надо все обдумать перед тем, как принять решение, у Инны сразу", – подытожил ведущий.

