Тимур Мирошниченко откровенно рассказал о своем браке и назвал его основные правила

Инна и Тимур Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

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Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко раскрыл секрет крепкого брака с Инной и назвал основные правила, которые помогают им сохранять близость в отношениях.

Пара вместе уже восемь лет. За это время супруги успели пережить немало жизненных перемен. Тимур убежден, что универсальной формулы счастливого брака не существует. В то же время есть вещи, без которых гармоничные отношения трудно представить. Одной из них ведущий называет честный разговор. Другой — умение слушать партнера.

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«Рецепты отношений очень индивидуальны. Что-то с кем-то срабатывает, а что-то нет, правда? Для нас важно говорить и слушать друг друга. Если у вас накапливаются какие-то обиды, то их, конечно, можно держать при себе. Но недолго, ведь чем дольше они у вас остаются, тем сильнее "гниют". Поэтому, если у вас есть обиды или претензии, лучше обсудить их с партнером. В моменте не стоит, но позже, чтобы наладить общую атмосферу в паре — однозначно», — пояснил Тимур в шоу «Хто зверху?».

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Инна и Тимур Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

В то же время Мирошниченко отмечает: даже самым близким людям иногда нужно дать пространство для собственных эмоций. По его мнению, не каждую ситуацию нужно сразу исправлять или пытаться пресечь переживания любимого человека. Иногда достаточно просто быть рядом и позволить партнеру прожить свои переживания.

«Также нужно дать возможность своей второй половинке побыть в том состоянии, в котором ей сейчас необходимо. Хочется поплакать — дайте время. Можно приласкать, но сначала должны выйти совершенно другие эмоции. Это нормальный естественный процесс. И обязательно — не переступать границы. Даже если кажется, что это же ваш муж или жена, поэтому можно говорить и делать что угодно — ни в коем случае! Личные границы должны оставаться в пределах», — подчеркнул телеведущий.

Инна и Тимур Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

При этом Тимур и Инна не только обсуждают сложные моменты, но и активно прислушиваются к мнению друг друга. Ведущий признался, что именно жена остается первым человеком, к которому он обращается за советом.

«Я вообще обо всем спрашиваю у жены (смеется). Всегда. Любимая — первая, с кем я советуюсь, и чье мнение для меня важнее всего», — рассказал Мирошниченко.

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Инна и Тимур Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Но есть одна сфера, которую супруги сознательно оставляют за пределами семейного времени. Речь идет о работе: по словам Тимура, они почти не обсуждают профессиональные дела друг друга, чтобы не тратить на это драгоценное время, которое они проводят вдвоем.

Напомним, недавно супруга Мирошниченко откровенно рассказала об усыновленных детях и отметила, что любовь приходит не сразу.

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