Тимур Мирошниченко отрастил челку и удивил новым амплуа: как выглядит 39-летний ведущий сейчас

Тимур Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко неожиданно сменил прическу.

Впервые за долгое время знаменитость решил предстать в новом амплуа. Об изменениях стало известно во время программы "Сніданок з 1+1". Так, прямо в эфире Тимур представал перед зрителями со стильной челкой, пряди которой частично прикрывали его лоб. Это контрастирует с его предыдущим образом, ведь раньше Мирошниченко всегда поднимал волосы вверх и фиксировал прическу так, чтобы оставлять овал лица полностью открытым.

Ведущий признался, что желание что-то изменить во внешности появилось у него очень спонтанно. И добавил, что это всего лишь эксперимент с внешностью, который может иметь разные сценарии развития. Между тем ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев в эфире заметил, что в Сети новая прическа Мирошниченко многим пришлась по душе.

Тимур Мирошниченко / © Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Тимур Мирошниченко / © Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

"Я в поиске. Это такой социальный эксперимент. Это все произошло три дня назад. После душа высушил волосы и решил, что оставлю так. Пока так оставим, а дальше посмотрим, может, обновлю и бороду. Но бриться пока не буду", — с улыбкой прокомментировал Тимур.

Напомним, недавно приемная дочь Тимура Мирошниченко также захотела перемен. Так, 9-летняя Ангелина покрасила волосы в яркий цвет.