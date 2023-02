Тимур Мирошниченко поделился топ-5 романтических песен ко Дню святого Валентина

Ведущий "Сніданку з 1+1", ЖВЛ и неизменный комментатор "Евровидения" от Украины Тимур Мирошниченко в канун Дня святого Валентина поделился своими любимыми лирическими песнями, которые звучали на сцене международного конкурса за последнее десятилетие.

В частности знаменитость посоветовал влюбленным обнять свою вторую половину, послушать его топ-5 романтических песен и обменяться комплиментами. Тем более скоро будет праздник всех влюбленных – День святого Валентина.

Тимур Мирошниченко с женой / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Евровидение" славится своими балладами и романтическими композициями. Почти каждый год появляется несколько шедевров, которые лучше всего слушать в объятиях любимого человека. Ловите мой топ-5, берите свою половинку и 15 минут не упускайте его/ее из нежных, но крепких объятий. А если в этом году вы со своим родным человеком не вместе из-за войны, пришлите одну из этих песен со словами любви и поддержки. И задонайте на ВСУ, чтобы ускорить нашу победу!", — прокомментировал Тимур Мирошниченко.

1. The Common Linnets – Calm After The Storm (Нидерланды, 2014)

"Это одна из моих любимых песен всех времен. Она стала саундтреком минимум нескольких тысяч километров за рулем. Но идеальные условия таковы: берег моря, закат, легкий ветерок и голова любимого человека на плече", — поделился Тимур.

2. Ieva Zasimauskaitė — When We're Old (Литва, 2018)

"Если закрыть глаза, то в этой песне можно раствориться… Это невероятная история любви сквозь жизнь. Там есть слова "Я не боюсь стареть, держа твою руку"). Желаю всем найти того, кого хотелось бы крепко держать до последнего вздоха", — прокомментировал ведущий.

3. Duncan Laurence – Arcade (Нидерланды, 2019)

"Во-первых, это единственная песня в истории "Евровидения", которая была победной два года, а не один (потому что в 2020 году конкурс не состоялся из-за пандемии – ред. прим.). Во-вторых, это песня о тоске. Тоску за любовью, по чему-то, что может показаться недостижимым. И хотя слова песни минорные, она о надежде", — отметил Мирошниченко.

4. Aram MP3 – Not Alone (Армения, 2014)

"What if it's all in one kiss that turns all seeds into trees" ("А вдруг всего один поцелуй может превратить семена в деревья"). Это очень крутая баллада с примесями дабстепи (да-да!). Сам исполнитель рекомендует слушать эту песню с закрытыми глазами, открытой душой, потому что она пробирает до самых глубин. От себя добавлю: слушать с хорошим звуком! И, конечно, в объятиях", — посоветовал ведущий.

5. Salvador Sobral – Amar Pelos Dois (Португалия, 2017)

"Мне посчастливилось слышать эту песню вживую в момент триумфа. Как сейчас помню, забитый полностью шумный МВЦ в Киеве мгновенно замирает от первой секунды песни. И будто улетает в другое измерение, неземной. Где каждый может "любить за двоих" (так переводится название песни — прим. ред.). Растворитесь и вы в этой песне вдвоем со своей любовью", — отметил Тимур.

Напомним, в этом году "Евровидение" состоится в Великобритании, в Ливерпуле 13 мая. Украина, как победительница в прошлом году, в 2023 году будет выступать сразу в финале. Страну будет представлять группа TVORCHI. Кстати, букмекеры уже оценили шанс Украины на победу.

