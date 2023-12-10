Тимур Мирошниченко похвастался важной наградой, которую вручили его семье

Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко похвастался важной наградой, которую получил он с женой и детьми.

В своем Instagram шоумен сообщил, что они стали "Семьей года". Мирошниченко уже вручили соответствующую награду — "Золотую грамоту" и статуэтку, которая символически изображена в виде двух ладоней, которые держатся друг за друга.

"Такая меткая форма! Две руки – моя и Тимура. Столько раз люди подходили и благодарили за Марселя, за пример, за все, что мы делаем. Это так трогает, потому что это путь от сердца", — прокомментировала жена ведущего Инна.

Награда семьи Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Мирошниченко уже и успели сфотографироваться со своей почетной наградой. Правда, не получилось всем вместе, ведь сыновья Марко и Марсель уснули. Но, как отметила Инна, хоть снимок и с меньшим составом, но ни в коем случае не с меньшим содержанием.

"Семья года". Хотели сфотографироваться все вместе, но пока доехали, ребята уже заснули, а муж через пять минут бежит на поезд в командировку. Потому уменьшенным составом, но не с уменьшенным содержанием! Очень гордимся! Большая честь для нас! Будем только укреплять свои позиции", – отметила Инна.

Тимур Мирошниченко с женой и дочерью / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, ранее мы писали, как семья Тимура Мирошниченко украсила новогоднюю елку. Кстати, приемный сын супругов впервые в своей жизни наряжал праздничное деревце. Также предлагаем посмотреть, какие новогодние елки у других звезд украинского шоу-бизнеса.

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