Тимур Мирошниченко вместе с супругой в Венеции / instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко показал, как отдыхал с супругой в Венеции

Тимур Мирошниченко показал, как отдыхал с супругой в Венеции

Звезда восхитил новыми фото.

Ведущий шоу "Твій день" Тимур Мирошниченко улетел с женой отдыхать в Италию.

Звезда наслаждается живописными венецианскими улицами. В частности, звезда решил показать своим поклонникам частицу своего отдыха. Тимур в своем Instagram опубликовал новые фото, на которых изображен вместе со своей возлюбленной.

Тимур Мирошниченко вместе с супругой в Венеции / instagram.com/timur.miroshnychenko

В частности, влюбленные устроили прогулку на гондоле. Также они исследовали исторические улицы города и пробовали разные вкусности. Также парочка устраивала романтические фотосессии.

Тимур Мирошниченко вместе с супругой в Венеции / instagram.com/timur.miroshnychenko

"Как можно не влюбиться в этот город. Куда не пойдешь, куда не посмотришь – всюду невероятно", — поделился своими эмоциями счастливый Тимур.

Конечно, город невероятно красив и романтичен. Именно то, что нужно влюбленным для совместного отдыха.

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