Тимур Мирошниченко показал подросшую дочь и ее выпуск из садика: "Не успели и глазом моргнуть"

Ведущий с супругой поздравили Мию с важным событием.
Ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко и его жена Инна восхитили фото, как прошел выпускной в садике их пятилетней дочери Мии.
Так, в фотоблоге счастливые супруги поделились, как выпускница выходила на сцену, и опубликовали архивные кадры со счастливой Мией. В частности, Тимур и Инна отметили, что время прошло очень быстро. Также в память семья сделала ряд фотографий на фоне украшенного двора детского сада.
"Не успели и глазом моргнуть. Выпускной у Мии!", - растрогали звездные родители.
На выпускном девочке также вручили символические подарки. В частности, стеклянную статуэтку и памятный альбом с ее фото и ее воспитательницами.
В комментариях звездные коллеги и фаны семьи Мирошниченко уже поздравили выпускницу и пожелали счастливого будущего.
- "Как же мы любим эту кроху" - Светлана Тарабарова
- Великолепная доченька-красавица. Чуткая девочка с глубокими глазами и большим сердцем. Пусть все, о чем мечтает ваша выпускница, обязательно сбудется
- Красотка. Пусть глаза Миины всегда горят любопытством, а сердце остается таким же добрым
Напомним, недавно тренер Анита Луценко показала подросшую 8-летнюю дочь и публично обратилась к ней по случаю особого праздника.