Тимур Мирошниченко показал подросшую дочь и ее выпуск из садика: "Не успели и глазом моргнуть"

Ведущий с супругой поздравили Мию с важным событием.

Ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко и его жена Инна восхитили фото, как прошел выпускной в садике их пятилетней дочери Мии.

Так, в фотоблоге счастливые супруги поделились, как выпускница выходила на сцену, и опубликовали архивные кадры со счастливой Мией. В частности, Тимур и Инна отметили, что время прошло очень быстро. Также в память семья сделала ряд фотографий на фоне украшенного двора детского сада.

Тимур и Инна Мирошниченко на выпускном дочери Мии / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур и Инна Мирошниченко на выпускном дочери Мии / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Не успели и глазом моргнуть. Выпускной у Мии!", - растрогали звездные родители.

На выпускном девочке также вручили символические подарки. В частности, стеклянную статуэтку и памятный альбом с ее фото и ее воспитательницами.

Тимур и Инна Мирошниченко на выпускном дочери Мии / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур и Инна Мирошниченко на выпускном дочери Мии / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур и Инна Мирошниченко на выпускном дочери Мии / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур и Инна Мирошниченко на выпускном дочери Мии / Фото: instagram.com/_inna_mi_

В комментариях звездные коллеги и фаны семьи Мирошниченко уже поздравили выпускницу и пожелали счастливого будущего.

"Как же мы любим эту кроху" - Светлана Тарабарова

Великолепная доченька-красавица. Чуткая девочка с глубокими глазами и большим сердцем. Пусть все, о чем мечтает ваша выпускница, обязательно сбудется

Красотка. Пусть глаза Миины всегда горят любопытством, а сердце остается таким же добрым

Тимур и Инна Мирошниченко на выпускном дочери Мии / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно тренер Анита Луценко показала подросшую 8-летнюю дочь и публично обратилась к ней по случаю особого праздника.