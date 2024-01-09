Тимур Мирошниченко показался с повязкой на глазу и испугал фанов видом своего лица

Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко испугал поклонников своим внешним видом.

Знаменитость появился в своих сторис в Instagram с наложенной анимированной пиратской повязкой на лице и пошутил, что теперь он "пират". Так Тимур предложил догадаться, что случилось с его глазом. Поклонники начали делать собственные предположения.

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Через несколько часов ведущий показал свое лицо без каких-либо масок. На изображении виднеется воспаленный глаз с отечным веком. А на фоне своего фото Мирошниченко разместил догадки его фанатов. В частности, среди наиболее распространенных ответов можно увидеть ячмень, халязион и конъюнктивит. Но некоторые даже написали, что причиной всему могли стать дети.

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

В конце концов, знаменитость не стала называть окончательное название болезни. Его жена, Инна Мирошниченко, показала избранника уже с настоящей медицинской повязкой на глазу. И даже успела пошутить над внешностью Тимура: "Вышла замуж за пирата".

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко раскрыл подробности усыновления второго ребенка и рассказал о новых трудностях на пути.

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