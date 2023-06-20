Тимур Мирошниченко показался со своим приемным сыном из детдома: "Скоро ты будешь дома"

Ведущий вместе с женой почти каждый день ездит к сыну в Житомир.

Ведущий "ЖВЛ" Тимур Мирошниченко показался со своим приемным сыном в детдоме и поделился, когда, наконец-то, он уже будет жить в его семье.

Кадр с 2-летним мальчиком шоумен опубликовал в Instagram-stories. Фото было сделано в Житомире, куда почти каждый день ездит Тимур с его женой Инной к их сыну. На снимке Мирошниченко сидел на подоконнике и держал 2-летнего мальчика на руках, осторожно обняв.

Ведущий отметил, что еще совсем немного подождать, и их с Инной приемным сын наконец-то будет жить с ними.

Тимур Мирошниченко с сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Совсем скоро ты будешь дома", — отметил ведущий.

Напомним, часто снимками с приемным сыном делится жена Тимура – Инна. Она постепенно знакомит поклонников с мальчиком и рассказывает о его особенностях. Ранее Инна делилась, что купила их сыну новые вещи, впрочем одежда, которая подходит 9-месячным детям, оказалась на него великоватой.

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