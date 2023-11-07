Для шоумена это уже вторая подобная награда.
Ведущий "ЖВЛ представляє" на канале "1+1 Украина" Тимур Мирошниченко получил престижную награду "Папа года 2023".
Торжественная церемония вручения всеукраинской премии прошла в Киеве 5 ноября. Победителей выбирали в восьми номинациях. В этом году шоумен получил специальную премию "Папа года" – выбор редакции. Организаторы рассказали, что наградили Тимура, потому что он своим примером показывает и вдохновляет многих родителей на усыновление ребенка.
"Очень приятно получить эту награду. Огромное спасибо за выбор. Я думаю, что эта награда посвящается всем папам, которые уже давно поняли, что между мамой и папой нет никакой разницы для ребенка, в первую очередь. Поэтому мы должны уметь все, любить безгранично и ценить. Спасибо!" – прокомментировал свою победу ведущий.
Сам Тимур Мирошниченко не смог присутствовать на церемонии, поэтому награду вручили его жене Инне. Она отметила, что очень благодарна за такое внимание. Также Инна рассказала, что они уже на пути к усыновлению второго ребенка. Кроме того, жена ведущего неожиданно заявила, что они хотят, чтобы в их семье было шестеро детей.
"Я очень благодарна за внимание к моей семье, к моему мужу. Если бы не такой мужчина как Тимур, я, наверное, и о первом ребенке бы не подумала. У нас сейчас трое и мы идем на четвертого ребенка. На днях я сказала мужу: "У нас будет шестеро детей". Он спросил, сейчас ли покупать автобус или позже. Когда рядом такой папа, женщина готова на все: рожать, усыновлять, любить, обнимать и дарить тепло", — прокомментировала победу мужа Инна.
Для ведущего это уже вторая награда "Папа года" – первую он получил в 2021 году.
Отметим, Тимур Мирошниченко вместе с супругой воспитывает троих детей: 5-летнюю Мию, 3-летнего Марка и 2-летнего Марселя, которого пара усыновила летом.
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