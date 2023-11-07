Ведущий "ЖВЛ представляє" на канале "1+1 Украина" Тимур Мирошниченко получил престижную награду "Папа года 2023".

Торжественная церемония вручения всеукраинской премии прошла в Киеве 5 ноября. Победителей выбирали в восьми номинациях. В этом году шоумен получил специальную премию "Папа года" – выбор редакции. Организаторы рассказали, что наградили Тимура, потому что он своим примером показывает и вдохновляет многих родителей на усыновление ребенка.

"Очень приятно получить эту награду. Огромное спасибо за выбор. Я думаю, что эта награда посвящается всем папам, которые уже давно поняли, что между мамой и папой нет никакой разницы для ребенка, в первую очередь. Поэтому мы должны уметь все, любить безгранично и ценить. Спасибо!" – прокомментировал свою победу ведущий.

Тимур Мирошниченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Сам Тимур Мирошниченко не смог присутствовать на церемонии, поэтому награду вручили его жене Инне. Она отметила, что очень благодарна за такое внимание. Также Инна рассказала, что они уже на пути к усыновлению второго ребенка. Кроме того, жена ведущего неожиданно заявила, что они хотят, чтобы в их семье было шестеро детей.

"Я очень благодарна за внимание к моей семье, к моему мужу. Если бы не такой мужчина как Тимур, я, наверное, и о первом ребенке бы не подумала. У нас сейчас трое и мы идем на четвертого ребенка. На днях я сказала мужу: "У нас будет шестеро детей". Он спросил, сейчас ли покупать автобус или позже. Когда рядом такой папа, женщина готова на все: рожать, усыновлять, любить, обнимать и дарить тепло", — прокомментировала победу мужа Инна.

Инна Мирошниченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Для ведущего это уже вторая награда "Папа года" – первую он получил в 2021 году.

Отметим, Тимур Мирошниченко вместе с супругой воспитывает троих детей: 5-летнюю Мию, 3-летнего Марка и 2-летнего Марселя, которого пара усыновила летом.

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