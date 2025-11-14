Тимур Мирошниченко после обстрела Киева шокировал видом соседнего дома, по которому был "прилет"

Тимур Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко шокировал видом соседнего с ним дома после ужасного обстрела.

В ночь на 14 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку на Украину. Страна-агрессор обстреляла украинские города ракетами и дронами различных типов. Под прицелом оказался и Киев. Последствия обстрела ощутимы практически во всех районах столицы.

Ведущий Тимур Мирошниченко говорит, что для его семьи ночь выдалась тоже неспокойной. В жилом комплексе, где шоумен живет с женой и детьми, произошел "прилет". Более того, еще и по дому, который расположен по соседству с ведущим. Тимур Мирошниченко уже показал, как выглядит многоэтажка после ужасного обстрела.

Пост Тимура Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

"Такое вот утро...Соседний дом в нашем комплексе...Просто не забывайте, кто на этом свете го*но", - возмутился ведущий.

Напомним, недавно жена шоумена Григория Решетника рассказала, как для их семьи прошла ужасная ночь. Над домом супругов пролетали вражеские ракеты.