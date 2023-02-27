Тимур Мирошниченко признался, что ему приходила повестка от военкомата: "Я встал на учет"

Ведущий "Сніданку з 1+1" и ЖВЛ Тимур Мирошниченко признался, что получал повестку от военкомата.

Правда, это произошло за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. В свою очередь Тимур встал на учет в военкомат. Ведущий добавил, что пока он может быть полезен Украине в тылу, то он будет заниматься благотворительностью. Впрочем, как придется идти на фронт, шоумен это сделает.

"Повестка мне приходила. Я, на самом деле, был в военкомате за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, стал на учет и все. С одной стороны, я не лучше и не хуже всех. А с другой, война – это механизм, без каких-то частей этот механизм не будет работать. Пока у меня есть возможность быть полезным, собирать деньги, привлекать международное внимание, я буду это делать", – рассказал Мирошниченко в интервью с Олегом Борисовым.

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Знаменитость также поделилась результатами его благотворительной деятельности. На разных мероприятиях, где он участвовал, удалось собрать более 300 миллионов гривен для Украины. Также Тимур выступал и для военных.

"В 2022 году я провел около 100 благотворительных мероприятий, на которых, конечно, не зарабатывал деньги, но благодаря которым я собираю деньги для ВСУ, для переселенцев, для детей, для чего-либо. На всех мероприятиях, где я был ведущим, это и масштабные марафоны всемирные и небольшие мероприятия, мы собрали более 300 млн грн", — отметил ведущий.

Мирошниченко также добавил, что они с женой также проводили разное благотворительное сборы. Им удалось собрать два миллиона гривен.

Тимур Мирошниченко с женой / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Жена подсчитала, что мы собственными семейными проектами, типа марафонов, интеллектуальных игр онлайн, других акций, мы собрали 2 млн грн", – поделился ведущий.

Напомним, ранее украинский актер Тарас Цымбалюк тоже получил повестку от военкомата. Знаменитость уже прокомментировала это.

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