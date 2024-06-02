Тимур Мирошниченко признался, с каким трудом столкнулся во время усыновления второго ребенка

Ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко откровенно рассказал о трудностях, с которыми столкнулась их семья во время усыновления второго ребенка.

Шоумен признался, что они сейчас проходят бюрократический этап и ищут ребенка, которого им было рекомендовано усыновить. В частности, это должна быть девочка 8-10 лет.

"Сейчас усыновление на бюрократическом этапе. Это очень сложная и длительная процедура. Тем более те выводы, которые написали нам на курсах, очень сложные в том плане, что таких детей почти нет. Это, конечно, для меня загадка, почему они так сделали. Сделали и сделали, будем искать", — рассказал шоумен для "Люкс ФМ".

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

По словам Мирошниченко, основная сложность состоит в том, что детей, которые по характеристике подходят их семье, почти нет. В частности, ведущему и его жене дали рекомендацию, где ясно указано, что у девочки не должна не должно быть социальной истории, она не должна была жить до этого в детдоме и прочее. Мирошниченко говорит, что таких детей почти нет, ведь именно поэтому они и попадают в детские дома.

"После того, как ты проходишь курсы усыновителя, тренеры пишут рекомендацию. Это звучит как рекомендация, но по факту – это строгие ограничения. Они пишут: сколько детей, какого возраста, какого пола, какая там история может быть. Нам на этот раз написали очень серьезные ограничения. Это должен быть ребенок без социальной истории. Короче говоря, то, что он не жил до этого в детдоме, у него не было насилия. На самом деле, очень много детей, которые попадают в детский дом, они попадают туда именно из-за этого. Поэтому это немного усложняет процесс", - поделился шоумен.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: viva.ua

Тем не менее, Тимур Мирошниченко говорит, что они с супругой продолжают поиски. Ведущий надеется, что уже в течение лета их семья станет больше на одного ребенка и будет в полном составе.

"Думаю, в течение лета, я надеюсь, что мы закроем вопрос и семья будет в полном составе", – добавил шоумен.

Напомним, Тимур Мирошниченко и его жена Инна в прошлом году усыновили сына Марселя. Впоследствии супруги начали процесс усыновления второго ребенка. В апреле Инна Мирошниченко поделилась, что официально стала кандидатом.

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