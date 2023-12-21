Тимур Мирошниченко раскрыл детали усыновления второго ребенка и признался, когда это произойдет

Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко откровенно пообщался с подписчиками и обсудил тему усыновления.

Как признался шоумен, он с женой Инной уже на пути к тому, чтобы забрать из детдома еще одного ребенка. По словам ведущего, они уже стали в очередь на курс усыновителей. Тимур Мирошниченко убежден, что уже в 2024 году их семья станет еще больше.

"Не просто хотим, а действуем. Уже несколько месяцев в очереди на курсы усыновителей (Да, это наше шикарное законодательство заставляет нас в течение года во второй раз их проходить). Но мы уверены, что в 2024 году это обязательно произойдет и нас будет уже шестеро!" " – отметил Тимур.

Тимур Мирошниченко с сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Также у ведущего поинтересовались, какого пола они хотят усыновить ребенка. Шоумен ответил, что их дочь Мия очень хочет себе сестренку. Более того, девочка убеждена, что она уже есть, но просто пока не живет с ними.

"Девочка! Мия просто требует. Потому что говорит, что несправедливо: Марк спит с Марселем в комнате, я с Инной, а она – одна. И говорит о сестренке так, будто она уже есть, но просто пока не дома", — отметил ведущий. .

Дочь Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, недавно семья Тимура Мирошниченко получила важную награду. Они стали "Семьей года".

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