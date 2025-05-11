Тимур Мирошниченко раскрыл, как его дети ладят между собой и планирует ли он стать отцом в пятый раз

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / © instagram.com/timur.miroshnychenko

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Ведущий "ЖВЛ представляет" и неизменный комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко рассказал, как его дети ладят между собой и планируют ли они с женой Инной стать в пятый раз родителями.

Шоумен – многодетный отец. Он с супругой Инной воспитывает четырех детей – двух биологических и приемных. Тимур Мирошниченко в интервью Oboz.ua говорит, что они с избранницей готовили сына и дочь к тому, что у них появится брат и сестричка. Когда супруги поняли, что готовы на этот шаг, тогда начали процесс усыновления. Сейчас в семье между детьми бывают недоразумения. По словам ведущего, у всех разный характер, поэтому это абсолютно нормально. Но, несмотря на это, они любят друг друга.

"Характер у всех разный, потому что все индивидуальности, и мы это поддерживаем. Потому как все братья и сестры: здесь обнимаются, целуются, а здесь – уже дерутся. По поводу ревности, мы сейчас спросим об этом у Мии – она как раз рядом со мной. Говорит, что никогда не обижалась. Надо сказать, что у нас не было такого – привели детям ребенка и сказали: вот ваш братик или сестричка. Мы почти год готовили детей к этому – рассказывали, объясняли, отвечали на их вопросы, спрашивали сами. И перешли к конкретным действиям только тогда, когда поняли, что дети готовы к принятию", – говорит ведущий.

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Дети Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Сейчас Тимур Мирошниченко и его супруга Инна воспитывают четырех детей. Супруги не исключают мысли, что могут стать родителями в пятый раз. Впрочем, по словам шоумена, это невозможно. Как объясняет ведущий, для появления в семье пятого ребенка необходимы соответствующие условия, в частности, большее жилье, количество мест в авто и другое.

"Мы никогда не говорим "нет". Однако для этого нужны соответствующие обстоятельства. Сейчас мы заполнены максимум в плане элементарных бытовых моментов – количество квадратных метров жилья, количество мест в машине и так далее", - отметил ведущий.

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко рассказала о прорыве в развитии 9-летней дочери. Инна показала, как изменилась Ангелина за то время, что провела в семье.