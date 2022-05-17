Тимур Мирошниченко рассказал, что оккупанты сделали с домом его сестры

Сестра ведущего 1+1 Тимура Мирошниченко жила до начала полномасштабного вторжения России в Украину в коттеджном городке неподалеку от Богдановки.

Оккупанты там творили ужасные вещи. Сестра Тимура почти две недели жила в оккупации. Но потом на свой страх и риск решила бежать оттуда.

Ведущий говорит, что они вместе с другими ехали по полям и лесам. Дорога, которая обычно занимает 40 минут, заняла у них восемь часов.

"Почти две недели они были в оккупации, потому что их городок со всех сторон был перекрыт техникой россиян. И на свой страх и риск они прыгнули в машины и лесами, полями начинали ехать даже не в сторону Киева. В сторону Чернигова сначала лесами выезжали на подконтрольную нашим военным территорию. Дорога, которая обычно занимает 40 минут до центра Киева, в тот день у них заняла восемь часов", — рассказал "Зірковому шляху" Тимур.

Недавно сестра Тимура решила вернуться в свой дом, чтобы проверить, хоть уцелел ли он. То, что она увидела, было настоящим ужасом. Оккупанты перевернули весь дом, украли все, что только можно было.

"Дом цел, только единственное, что во все дворы заезжали танками, сносили ворота, разбивали окна. Там внутри все перевернуто. Все перевернуто до мельчайших коробочек. Искали там золотое какое-то, наверное. Но это не самое страшное. Самое страшное то, что они оставляли в туалетах", — добавил Тимур.

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