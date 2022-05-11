Тимур Мирошниченко рассказал, как комментировал "Евровидение-2022" из бомбоубежища

Ведущий "Твоего Дня" Тимур Мирошниченко, уже традиционно, стал голосом "Евровидения" в Украине.

В новых реалиях его комментаторская переместилась в бомбоубежище. Фото Тимура в бомбоубежище облетело большое количество сообществ "Евровидения". Ведущий говорит, что это привлекло внимание всех небезразличных к войне в Украине.

По его словам, первый полуфинал прошел на несколько иной ноте, чем обычно бывает на "Евровидении". В первую очередь он заметил большую поддержку Украины не только от зрителей в зале, но и от конкурсантов.

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Было красиво и душевно. Не было перегибов, которые бывают на "Евровидении". Такая сплоченность всех, большое количество украинских флагов в зале, в руках артистов – такого точно никогда не было. Это беспрецедентная поддержка. Аплодисменты, которые не утихали после объявления, что Украина проходит в финал, когда просто весь зал аплодировал и продолжал бы это делать, но нужно было двигаться дальше, потому что на "Евровидении" времени нет, это прямой эфир", — подчеркнул Мирошниченко.

Сам Тимур проход Украины в финал воспринял сдержанно и отмечает, что бережет эмоции до субботы. В это время решится победитель шоу. Относительно того, что KALUSH Orchestra решились лично поехать в Турин и представить нашу страну, подчеркивает, что этот шаг очень важен, поскольку именно так можно доказать, что украинская нация и культура живет и творит, а значит, победит.

Тимур Мирошниченко рассказал, чем для него особенный конкурс Евровидения в этом году

"С 24 февраля мы строим новую историю Украины, новое восприятие Украины. Когда кто-нибудь из европейцев узнает, что ты из Украины, они начинают просто расплываться в комплиментах не конкретному человеку, а всей стране. Почему в этом году было важно, чтобы все-таки ребята поехали непосредственно туда, со сцены пели и показывали – то, что несмотря ни на что, мы продолжаем творить, а не разрушать, как некоторые", — прокомментировал телеведущий.

Каждый год Мирошниченко как ярый еврофанат делает свои прогнозы относительно позиций Украины на конкурсе. По его словам, до 24 февраля мы точно входили в ТОП-5 конкурса: "Полуфинал, на котором выступила почти половина участников, вчера показал, что KALUSH Orchestra по качеству, постановке и песне точно в ТОП-3. И вот этот дополнительный фактор героизма, он может немного добавить баллов, которых могло бы не хватить для победы".

Сумма баллов, согласно которой определится победитель конкурса, состоит из голосов зрителей и национального жюри. От каждой страны – это 5 человек, причастных к культурной жизни каждой страны. Как комментирует Мирошниченко, именно жюри является "основным конкурентом" для Украины.

"Наш главный конкурент, кроме нас самих, это национальное жюри. Это пять человек в каждой стране, суммарно около 200 членов жюри. Они должны оценивать в первую очередь номер, песню, вокальные данные, общие впечатления и не могут в свои оценки добавлять какое-то сочувствие, увлечение страной, а не выступлением. Должны судить беспристрастно, но опять же – они тоже люди. Если по общим результатам жюри мы не займем первое место, то количество баллов, которые мы должны получить от зрителей, я думаю, ее должно хватить, чтобы перекрыть пробел. Хотя это мои мысли, возможно, мы по жюри и выиграем", — подытожил Тимур Мирошниченко.

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