Тимур Мирошниченко рассказал, как усыновляет ребенка: "Мы должны получить сертификат"

Ведущий ЖВЛ и комментатор "Евровидения-2023" Тимур Мирошниченко рассказал, на какой стадии находится усыновление ребенка, которое он начал в июле прошлого года.

Как признался ведущий в программе ЖВЛ, они с супругой Инной большую часть подготовки этого сложного процесса уже прошли:

"Уже были тренеры из школы усыновителей, мы должны получить сертификат, что мы прошли эту школу. У нас официально статус кандидатов на усыновление. Там будет указан возраст, пол и количество детей, которое они рекомендуют для усыновления", — сказал Мирошниченко.

Ведущий с женой уже давно задумывались об усыновлении ребенка:

"У меня эта история берет начало еще со студенческих лет, когда мы с нашей командой постоянно ездили в детские дома. Каждая такая поездка – в самое сердечко. Когда эти маленькие дети на тебя вешаются, не хотят отпускать. Я понимал, что когда-нибудь настанет тот день, когда у меня будет усыновлен ребенок", — рассказал Тимур.

Своя длинная и особая история и у его супруги Инны. Поначалу она серьезно не задумывалась над материнством. Но мысли изменились, когда в ее жизни появился Тимур.

"Я встретила мужчину, который уже с первых месяцев после нашего знакомства говорил как свершившийся факт, что у нас будут дети. А когда я говорила: "Я их не хочу", отвечал: "Это не важно". Он так говорил об этом уверенно, что я быстро попала под его влияние. И так родилась сначала Мия, а потом Марко. Прошло четыре года от моей установки "я не хочу детей" до "о боже, дети – это прекрасно! Я хочу еще детей", – говорит женщина.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми

Возможно, семья Мирошниченко отложила бы усыновление на потом, но наступил трагический 2022 год.

"Триггером, пожалуй, стал март 2022-го года. Помните видео, где маленький мальчик сам переходил польскую границу весь зареванный. В тот момент меня просто разорвало изнутри. Я так размышляю, что и Инну тоже это видео триггернуло. И в определенный момент мы начали говорить о том, чтобы взять ребенка из детдома как о свершившемся факте", — рассказывает Тимур.

Этот мальчик, сам переходивший границу с Польшей, довел Тимура Мирошниченко до слез

Мнения 3-летнего сына и 5-летней дочери о появлении еще одного малыша супруги не игнорировали.

"Объясняли детям, что есть малыши, которых некому обнять или поцемать. Мия в свои неполные 5 осознанно это понимает. Недавно дочь довела меня до слез, когда пришла и говорит: "Папа, у меня есть две пижамки. Давай одну подарим кому-нибудь из детей, у кого ее нет", — вспомнил ведущий, не сдерживая слез.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко показал свою квартиру, расположенную в одном из киевских ЖК возле Днепра.

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