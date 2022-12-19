Тимур Мирошниченко рассказал, как в Европе отреагировали на проведение нацотбора в Украине во время войны

Ведущий финала нацотбора на Евровидение-2023 Тимур Мирошниченко рассказал, как в Европе отреагировали на то, что Украина проводит конкурс во время войны.

Для многих иностранцев проведение шоу стало полной неожиданностью, ведь сейчас в стране продолжаются боевые действия, а накануне отбора произошел массированный ракетный удар.

Впрочем, по словам Мирошниченко, это в очередной раз доказывает миру, насколько сильны и несокрушимы украинцы.

"Это, пожалуй, основное. То, что все видят новости, что еще вчера был очередной массированный обстрел нашей инфраструктуры, а сегодня мы проводим "Евровидение". Это еще раз подчеркивает нашу несокрушимость, наш дух. Мы ломаем стереотипы, мы меняем мир своим поведением". за эти 10 месяцев", — сказал ведущий в интервью "Радио НВ".

Напомним, что в этом году нацотбор состоялся на глубине 90 метров в метрополитене для безопасности. На песенном конкурсе в Ливерпуле представлять Украину будет группа TVORCHI. Они одержали победу в нацотборе на "Еровидение-2023", получив в сумме 19 баллов от судей и зрителей.

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