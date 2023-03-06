Тимур Мирошниченко рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в процессе усыновления ребенка

Телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна Рудык во время войны приняли решение стать родителями для ребенка-сироты.

Супруги уже начали процесс необходимой подготовки. Итак, прежде всего, Мирошниченко было необходимо подать заявку, оформить перечень документов и пройти медосмотр. Также, как рассказал ведущий NV, домой уже приходили из соцслужбы с проверкой условий проживания.

Но самым трудным оказалась психологическая подготовка. В настоящее время, по словам ведущего, они пытаются подстроиться во время проведения курсов.

"Курсы начинаются, когда есть полный набор желающих, а не тогда, когда вы готовы их пройти. Продолжаются примерно три месяца. Такая ситуация в Киеве — один день курсов в неделю. Хотя в Киевской области те же курсы можно пройти сразу за 10 дней Но ведь у нас прописка городская, поэтому мы с женой должны пройти их именно в Киеве.По правилам нельзя пропускать ни одного занятия.То есть надо быть уверенным, что ближайшие три месяца в любой день недели ты точно можешь посещать эти психологические. курсы. В моем случае это большая проблема и почти невозможно", — поделился шоумен.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Чтобы ускорить процесс, Мирошниченко даже предлагал оплатить курсы всей группе, лишь бы их сдать за 10 дней. Но по правилам это невозможно, ведь подготовку ведут волонтеры в свободное для себя время, да еще в будние дни.

"Люди ждут годами, чтобы взять ребенка из детдома из-за безумных кип документов, из-за очередей на эти психологические курсы, из-за ожиданий решения суда. И все это время малыши остаются в детдоме. Украина шагает в Европу, поэтому я надеюсь, что именно европейцы помогут преодолеть эту нашу негибкую систему усыновления.Это же нонсенс — огромные очереди семей, которые хотят взять ребенка из детдома, а при этом детдома заполнены сиротами, которые годами ждут своих новых родителей!", — говорит ведущий.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Отметим, что Мирошниченко с женой хотели взять в семью ребенка еще до полномасштабного вторжения. Но война послужила толчком, чтобы это сделать.

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