Тимур Мирошниченко с женой очаровали нежными объятиями и поцелуями на диване

Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной порадовали поклонников романтическим видео.

На страницах в Instagram знаменитые супруги поделились нежным роликом, который был снят у них дома. На видео Тимур и Инна изображены на диване. Жена сидит на руках у Мирошниченко. Влюбленные нежно обнимаются и улыбаются.

"Немножко любви и тепла в этот холодный и серый день", – подписал ролик Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой показали нежности дома на диване

Отметим, что это видео вызвало бурную реакцию у поклонников пары. Поскольку они крайне редко публично показывают романтический контент, а больше – фото и видео со своими тремя детьми. Фаны наделали в адрес супругов много трогательных комплиментов:

Какая вы красивая пара, пример для всех!

Лучшие, вы для меня пример семьи!

Вы любовь. Любовь может все. Вдохновляйте и светите дальше. Сейчас так нужно это

Напомним, что на днях Тимур Мирошниченко удостоился почетной награды "Папа года 2023". Как отметили организаторы, такой премией они наградили Мирошниченко, поскольку своим примером от вдохновляет других родителей на усыновление ребенка.

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