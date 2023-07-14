Тимур Мирошниченко с женой рассказали о проблемах со здоровьем у приемного сына: "Куча диагнозов"

Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна признались, что у двухлетнего мальчика, которого они усыновляют, есть определенные проблемы со здоровьем.

Звездные супруги поделились, что анкету будущего сына они нашли на сайте Минсоцполитики среди списка детей, от которых отказались все предыдущие кандидаты. Причиной отказов стал список непростых диагнозов у двухлетнего малыша.

"Есть сайт Минсоцполитики, на котором размещены открытые анкеты детей, от которых все отказались. Я постоянно обновляла сайт и нашла несколько новых анкет. И первая, по которой я позвонила, была актуальна", — рассказала Инна в эфире "Утра в большом городе" .

Тимур Мирошниченко с женой/Фото: Скриншот с видео

Обо всех проблемах со здоровьем у мальчика Мирошниченко сразу сообщил врач при первой встрече. Несмотря на большой перечень сложностей, звездная семья все равно не отказалась от своего желания усыновить малыша.

"У него куча диагнозов. Мы, когда слушали от врача отчет, это было полчаса. у него значительное отставание в развитии. Он очень рано родился с весом в 1,400 граммов, пролежал в интенсивной терапии. Также он пережил очень тяжелую операцию и очень много своих сил потратил на то, чтобы просто выжить и достичь определенного развития.Размер одежды у него соответствует размеру 9-месячного ребенка.Кроме этого есть физические пороки — грудная клетка искривленная, травмы головного мозга, грыжа, что-то с глазами. Возможно, он не заговорит и не разовьется полноценно, никто не знает", — поделилась семья Мирошниченко.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко поделилась фотографией с названным сынишкой и рассказала, с чем иногда приходится сталкиваться детям в детдомах.

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