Тимур Мирошниченко с женой встретились с Майклом Дугласом и его сыном на важном событии в Киеве

Ведущий Тимур Мирошниченко стал ведущим Четвертого саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

Поддержать его пришла жена, блогерша и бизнесвумен Инна. В этом году тема мероприятия касалась безопасности и защиты детей. Обсудить важнейшую сегодня тему собралось немало как украинских, так и зарубежных гостей. В частности, столицу Украины во время войны посетил голливудский актер Майкл Дуглас. С важным визитом он прибыл не сам, а с сыном Диланом от британской актрисы Кэтрин Зетты-Джонс.

Так, во время мероприятия Тимур с возлюбленной и известным актером и его сыном сделали общую фотографию напамять. В свою очередь Инна поделилась общими впечатлениями от Саммита и отметила, что во время речи президента она не могла сдерживать слез.

Тимур Мирошниченко с женой и Майклом Дугласом с сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Начну с того, что у меня есть фото с Майклом Дугласом и его сыном Диланом (от брака с Кэтрин-Зетой Джонс). Потому что день сегодня (12 сентября – прим. ред.) прошел на Саммите первых леди и джентльменов. Вечером пожала руку Тимуру Мирошниченко, который пожал руку Президенту. По теории рукопожатий я тоже пожала. Речь Зеленского заставила меня рыдать. Умеет сказать так, чтобы за душу взяло", – рассказала Инна Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, Майкл Дуглас с сыном Диланом, которые поддерживают Украину с начала полномасштабной войны, уже успели прогуляться по достопримечательностям Киева и поделились своими впечатлениями.

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