Тимур Мирошниченко шокировал, что ему ответили в службе, когда он начал усыновление: "Детей нет"

Ведущий с женой могут усыновить ребенка до четырех лет.

Жена ведущего "ЖВЛ" Тимура Мирошниченко Инна рассказала о проблеме, с которой они столкнулись, начав усыновление.

Как известно, полгода назад семья занялась процессом усыновления ребенка. И, как сообщила Инна, они с мужем наконец-то официально стали кандидатами в усыновители. Однако когда Мирошниченко с женой начали обзванивать службы по делам детей, им ответили, что детей нет.

"Как мы и ожидали, "детей нет". В нашей службе мы в очереди даже не в первой десятке. Я обзвонила все областные службы Украины. Везде (где взяли трубку), ответ один – "детей нет", – рассказала Инна Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми

Жена ведущего обратилась к волонтерам в детской больнице и детдомах и попросила их, если они знают о ребенке, который ищет семью, то сообщить ей:

"Нам разрешено усыновить ребенка до четырех лет. Важно! У ребенка должен быть статус для усыновления. Опека не подходит, у нас нет права быть опекунами, – только усыновление", – добавила Инна.

Тимур Мирошниченко с женой / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Жена Мирошниченко отметила, что они с мужем очень хотят в эти трудные времена подарить счастливую жизнь и любовь хотя бы одному ребенку.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко делился, что они с супругой хотели усыновить ребенка еще до начала полномасштабного вторжения. Также ведущий рассказывал, что это достаточно серьезный и длительный процесс. В частности, семья должна была пройти школу усыновителей и получить специальный сертификат. Отметим, что у Тимура и Инны Мирошниченко есть двое общих детей – 5-летняя дочь и 3-летний сын.

Читайте также: