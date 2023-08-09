Тимур Мирошниченко шокировал, как детдома в Украине зарабатывают на сиротах: "Стать в очередь – 50 тыс евро"

Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко, который с женой Инной недавно усыновили ребенка, рассказал о подводных камнях этой сферы.

Мирошниченко шокировал, что на самом деле детские дома на сиротах зарабатывают огромные деньги и рассказал о схемах, как это происходит. В интервью Маше Ефросининой ведущий отметил, что государство не заинтересовано в усыновлении детей:

"Государство не заинтересовано в усыновлении детей. Мы уже более полугода глубоко в этой теме. Все, что я смог понять, что по обороту бабла эта сфера не уступает сфере наркоторговли, торговле оружием, проституции. На детях зарабатывают колоссальное бабло. За то, чтобы усыновить здорового, новорожденного ребенка в очередь стать – 50 тысяч евро. Только стать в очередь", – прокомментировал Мирошниченко.

Речь идет об очереди, в которую становятся кандидаты в усыновители. Тимур отметил, что им с Инной заплатить не предлагали, поскольку понимали, что они сразу эту информацию обнародуют. Однако очень многие написали жене ведущего в фотоблоге, где рассказали, что с них требовали взятку.

"А кому платишь?.. Кому-то.. Нам это не озвучивали, потому что понимали, что мы сразу всем расскажем. Но Инне в Instagram написало сотни людей. Которые платили. Они не могут публично об этом говорить, потому что они уже соучастники этого процесса. Доказать это невозможно. Схема отработана на всех уровнях", – объяснил Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведущий рассказал, как именно детдома зарабатывают на сиротах. В частности, поделился Тимур, жизнь одного ребенка в детдоме обходится государству очень дорого. Впрочем, до самого ребенка доходят копейки. Яблоко ребенок может съесть на праздник, а банан видел только на картинке:

"Больше всего зарабатывается на детях, которые в детдомах. Жизнь одного ребенка в каком-то детском заведении обходится очень дорого. А по факту ребенок банан в жизни не видел. Элементарно на этой вертикали до ребенка доходят копейки из тысяч, которые выделяются на его проживание. Одна схема. Вторая схема. За каждое заболевание государство доплачивает. Соответственно, выгодно набрасывать как можно больше диагнозов ребенку. Во-первых, больше денег получит на этого ребенка учреждение. Во-вторых, все смотрят на этот диагноз и думают: "Ой, нет, это очень больной ребенок" и никогда его не возьмут", – шокировал Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Третья схема, по словам ведущего, работает через дома детского типа, где могут жить около 100 детей. И за каждого ребенка государство доплачивает. А по факту оказывается, что такого дома не существует:

"И только если какая-то проверка едет, детей куда-то там вывезли, собрали, вот, здесь они живут. Проверка уехала, детей вернули в место их дислокации", – рассказал Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко Инна рассказала, как их сын Марко отреагировал на появление младшего братика в семье. Возлюбленная ведущего переживала, что сын будет ревновать родителей к новому члену семьи.

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