Тимур Мирошниченко шокировал, как потерял 100 тысяч долларов в неудачном ресторанном бизнесе

Шоумен объяснил, почему так произошло.

Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко рассказал, как вместе с женой, адвокатом Инной, пытался попробовать свои силы в ресторанном бизнесе, но прогорел.

Супруги в 2021 году вложились в собственное дело. Влюбленные планировали реализоваться в ресторанном бизнесе. Мирошниченко даже вложили в развитие немалую сумму средств, а именно 100 тысяч долларов. Однако в интервью Мирославе Мандзюк ведущий признается, что дело прогорело. По словам шоумена, на неудачу повлияло немало факторов, но самый главный из них - это недобропорядочность партнера по бизнесу.

"В 2021 году мы с Инной вложили 100 тысяч долларов в ресторанное дело, которое и года не просуществовало. Много факторов. Первый - это недобропорядочность непосредственно партнера, который реализовывал это все дело. Это финансово, пожалуй, такая самая большая потеря", - говорит ведущий.

Тимур Мирошниченко с женой

Тимур Мирошниченко с женой

Тимур Мирошниченко говорит, что сначала для них с женой эта потеря была неприятной. Однако сейчас они считают это уроком и опытом, хотя он и обошелся им в немалую сумму.

"В моменте было, конечно, очень неприятно, что ты вложил кучу денег во что-то, но так ничего и не получилось. Но, по факту, мы получили урок, опыт ценный", - подытожил ведущий.

Напомним, недавно Тимур и Инна Мирошниченко показали, как с четырьмя детьми украшали дома елку. Супруги продемонстрировали, как готовятся к новогодним праздникам.

