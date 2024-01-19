Тимур Мирошниченко трогательно поздравил сына с 4-летием и поделился архивными кадрами

Ведущий с супругой Инной показали, что подарили Марку по случаю его праздника.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко сообщил о празднике в их большой семье. Его с Инной Мирошниченко сын отмечает день рождения.

Сегодня, 19 января, Марку исполняется четыре года. По этому случаю звездные супруги посвятили несколько постов сыну. В частности, Тимур опубликовал ряд архивных фото с малышом и восхитил его повзрослением.

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также ведущий показал, как они с возлюбленной ночью готовили для него утренний сюрприз – шарики и мольберт для рисования.

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Тебе уже 4! Мой маленький гений-озорник, безгранично люблю и горжусь твоим уверенным и зачастую не таким, как у всех, движением вперед. Береги свою личность, потому что она действительно особенная", – растрогал Тимур.

Жена Мирошниченко на своей странице также запостила серию особых архивных фото Марка с рождения до настоящего времени. И отметила уникальность сына.

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"С днем рождения, сын! Никогда не теряй то уникальное видение вещей, что у тебя есть! Спасибо, что учишь нас потому, что все ограничения только в нашем воображении. И что в твоем мировосприятии есть миллионы вариантов. Никому никогда не позволяй убедить тебя в обратном! Ты – художник, разрисовывающий жизнь цветными красками!", – написала Инна.

Утром Инна с Тимуром и остальными детьми также подготовили праздничное пирожное со свечой для Марка. И показали, как прошло их утро.

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сын Тимура Мирошниченко Марко отмечает 4-летие / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, что недавно Оля Полякова показала, как необычно отпраздновала 45-летие и какие подарки получает.

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