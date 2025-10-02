Тимур Мирошниченко удивил погодой на отдыхе в Карпатах

Тимур Мирошниченко

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился атмосферными фотографиями с гор и зафиксировал начало зимнего сезона среди живописных пейзажей.

В кадре можно увидеть, как вершины уже укрыло легким слоем снега. Знаменитость сопроводил фото лаконичной подписью.

"Да-да, это слегка заснеженные горы. Зима 2025-2026. Начало", — написал Мирошниченко с восторгом.

Сторис Тимура Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Стоит отметить, что во вторник, 30 сентября, в украинских Карпатах, а именно на горе Поп Иван Черногорский выпал снег. Более того, температура на вершине снизилась до трех градусов тепла. Позже, 1 октября, ударил мороз до пяти градусов ниже нуля и снег не утихал до нескольких часов.

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко, Инна, растрогала историей об успехах их 9-летней названной дочери Ангелины. Несмотря на диагноз "умственная отсталость", девочка демонстрирует большой прогресс благодаря поддержке семьи.