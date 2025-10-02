- Дата публикации
Тимур Мирошниченко удивил погодой на отдыхе в Карпатах
Знаменитость был приятно удивлен резкой сменой погоды.
Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился атмосферными фотографиями с гор и зафиксировал начало зимнего сезона среди живописных пейзажей.
В кадре можно увидеть, как вершины уже укрыло легким слоем снега. Знаменитость сопроводил фото лаконичной подписью.
"Да-да, это слегка заснеженные горы. Зима 2025-2026. Начало", — написал Мирошниченко с восторгом.
Стоит отметить, что во вторник, 30 сентября, в украинских Карпатах, а именно на горе Поп Иван Черногорский выпал снег. Более того, температура на вершине снизилась до трех градусов тепла. Позже, 1 октября, ударил мороз до пяти градусов ниже нуля и снег не утихал до нескольких часов.
Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко, Инна, растрогала историей об успехах их 9-летней названной дочери Ангелины. Несмотря на диагноз "умственная отсталость", девочка демонстрирует большой прогресс благодаря поддержке семьи.