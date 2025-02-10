Тимур Мирошниченко вместе с 3-летним сыном попал в больницу поздно вечером

Ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко поздно вечером отвез 3-летнего сына Марселя в больницу.

Об этом он рассказал в Instagram-stories и опубликовал фото из киевского "Охматдета". Марселю срочно был необходим осмотр врачей. В подробности шоумен не вникал, но, похоже, мальчик травмировался. Тимур Мирошниченко поделился, что у сына подозрение на перелом носа. Поэтому ему сделали рентген.

Сын Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Врач успокаивал ведущего, что в таком раннем возрасте тяжело сломать нос. Однако из-за отека у Марселя это было сложно обнаружить. Медики пока не исключают перелом носа. Тимур Мирошниченко не стал раскрывать больше подробностей.

Сыну Тимура Мирошниченко сделали рентген / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Как сказал врач: "В таком возрасте сложно сломать нос". Но, возможно, этому господину это удалось. А может и нет. Из-за отека ничего не понятно. Вернемся через несколько дней", — поделился шоумен.

Сын Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко рассказывала о проблемах со зрением у их старшей дочери. Ангелина плохо видит, а врачи не могли установить причину. Супруги повезли девочку на прием к врачу в Ивано-Франковске. Они начали новый курс лечения, который может помочь.

Читайте также: