Тимур Мирошниченко восхитил, как сразу двух дочерей в первый класс отвел: "Этот день настал"

Вся семья поздравила юных школьниц с новым этапом в жизни.

Ведущий Тимур Мирошниченко с женой Инной рассказали о двойном празднике в семье.

Сегодня 1 сентября их две дочери Мия и Ангелина впервые в жизни перешагнули школьный порог. Девочки будут учиться в частной киевской школе. Большая семья уже побывала на праздничной линейке, где школьницы услышали первый звонок и познакомились со своими учительницами. Более того, дочери Мирошниченко уже даже посетили первые занятия, на которых позанимались творчеством. Правда, они еще адаптируются к новому этапу.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Мия с серьезным настроением занимается. У Ангелины немного пока культурный шок от всего, что происходило сегодня. Но она старается", — рассказал о впечатлениях дочерей ведущий.

Тимур и Инна признались, что от столь важного события их переполняют эмоции. И добавили, что совсем не верят, что время так быстро летит.

"Этот день настал. Сразу две первоклассницы. Мы — родители первоклассниц! Сами в шоке!", — признались супруги Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

После насыщенного дня родители вместе с детьми отпраздновали знаковое событие в кафе с десертами.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, недавно певица Оля Полякова также показала, как отвела в столичную школу 12-летнюю дочь Алису, которая около трех лет была за границей.

Оля Полякова впервые с начала войны вернула 12-летнюю дочь в школу в Киеве

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