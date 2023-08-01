Тимур Мирошниченко впервые показал лицо приемного сына и рассказал, как знакомил его с детьми

Супруги ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна знакомят приемного сына со своими поклонниками. Они наконец-то рассекретили имя мальчика, рассказали его тяжелую историю рождения и как проходило знакомство с их детьми.

Как рассказал шоумен в интервью изданию Viva!, их приемный сын, которого зовут Марселем, появился на свет в Житомирской области. Мальчик родился недоношенным, а его вес был критически мал, а именно 1,4 кило. Биологические родители отказались от Марселя еще в роддоме, поэтому за ним до пяти месяцев следили врачи. Именно столько времени потребовалось сыну, чтобы нормализовать его медицинские показатели.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: viva.ua

"Марсель родился преждевременно и весил всего 1 кг 400 г – это было критически мало. От него отказались в роддоме. На следующий день провели операцию, потому что некоторые органы были неразвиты настолько, что это было несовместимо с жизнью. После этого его перевели в интенсивную терапию на 4 месяца. Только ближе к 5-му месяцу он вышел на показатели, с которыми должен родиться. Когда врачи его стабилизировали, перевели в детский дом, где он и жил, пока не встретил нас", — рассказал Мирошниченко.

Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: viva.ua

Ведущий рассказал, что сейчас у 2-летнего Марселя есть проблемы со здоровьем, в том числе с позвоночником. Это произошло из-за того, что в детских домах нет индивидуального подхода к детям. Когда Марселю исполнился год, его начали приучать к горшку, но он еще не был к этому готов.

Приемный сын Тимура Мирошниченко / Фото: viva.ua

"В детских домах, какие бы они классные ни были, нет индивидуального подхода к детям. Поэтому у Марселя много сопутствующих проблем из-за этого. Там есть разные возрастные группы: например, дети от 0 до года все дружно делают все, что должны делать в таком возрасте. Никто не смотрит на то, насколько малыши развиты. В следующей группе от года и старше все дети должны сидеть на горшке. А то, что этот ребенок не отвечает по своим показателям детям в год, всем безразлично.. Теперь у Марселя от этого проблемы с позвоночником", — поделился Тимур.

Приемный сын Тимура Мирошниченко / Фото: viva.ua

Также ведущий рассказал, как его дочь Мия и сын Марк отреагировали на появление брата в их семье. Тимур с женой еще с марта прошлого года готовил детей к тому, что их семья станет больше. Когда Марсель наконец начал жить с Мирошниченко, Мия и Марко прекрасно отреагировали на появление братика. Правда, как говорит шоумен, у его сына иногда появляется ревность.

Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: viva.ua

"У Марка иногда проявляется какая-то ревность, потому что он привык быть единственным мальчиком, а тут появился Марсель, и внимание родителей пришлось делить. Мы с пониманием относимся к адаптации, потому что как ни крути, это для всех стресс и новые условия. Марк уже привык и понял, что ему ничего не угрожает… А Мия – врожденная старшая сестра: вокруг Марсика вьется, во всем помогает, кормит его, постоянно обнимает и целует… Если в первые дни он еще сопротивлялся, то сейчас понял, что это тот., кто его очень любит", – поделился Тимур.

Сам Марсель уже тоже постепенно адаптируется. Правда, ведущий говорит, что он привык сам себя убаюкивать и успокаивать. Также мальчик пока не умеет играть с игрушками, ведь нет такого опыта, и из-за стресса немало ест.

Тимур Мирошниченко с приемным сыном / Фото: viva.ua

"Для Марселя такая жизнь совершенно новая. Например, в первые дни, когда не мог уснуть, Инна пыталась его укачать, а он сопротивлялся, потому что не привык к такому. Не привык, что его обнимают – не понимал, что это. Он сам себя убаюкивался, потому что так делали все детки в детдоме. Он ест постоянно. Это реакция на стресс. Но постепенно со временем успокаивается и пристраивается к своей новой жизни. А еще он вообще не умеет играть в игрушки. Единственное, во что можем поиграть с ним, это мячик. У Мии с Марком все комнаты завалены игрушками, но ему они не интересны, потому что нет этого опыта", — рассказал шоумен.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко рассказала о первом знакомстве с приемным сыном. Жена ведущего вспомнила, как сразу поняла, что это ее ребенок.

Читайте также: