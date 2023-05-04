Тимур Мирошниченко впервые показал свою квартиру возле Днепра в Киеве

Ведущий программы ЖВЛ, неизменный комментатор конкурса "Евровидение-2023" Тимур Мирошниченко впервые показал свою квартиру в Киеве.

Ведущий вместе с женой Инной пригласили журналистов программы ЖВЛ в свое жилье, расположенное в одном из столичных ЖК возле Днепра. Как рассказали супруги, ремонт в квартире они начали еще до полномасштабного вторжения:

Тимур Мирошниченко с семьей

"Война, непонятно, что дальше. Когда, где-то в апреле, когда выгнали уже это нашествие от нашего города, мы начали с нашей кумой, она дизайнер, обзванивать всех подрядчиков, которые делали ремонт. И тут началось самое интересное. Потому что у кого-то разбомбили часть складов производства, но они не знают, была ли наша техника в тех, что разбомбили, или тех, что уцелели. Я в принципе был готов смириться и ждать, а жена – нет", — рассказал Мирошниченко.

По словам жены ведущего, она почти все время находилась в квартире и следила за процессом ремонта и рабочими. Интересно, что к дизайну приложила руки и дочь Тимура и Инны – 4-летняя Мия. Девочка занималась дизайном своей комнаты:

"Кровать была не розовая, она сказала: "Мне это нравится, но пусть будет розовая. Шторы мне эти нравятся. Но пусть будут розовые", – вспомнила Инна Мирошниченко.

Комната дочери Тимура Мирошниченко

Комната дочери Тимура Мирошниченко

Комната дочери Тимура Мирошниченко

Комната сына Тимура Мирошниченко

В квартире семьи Мирошниченко у каждого есть своя комната, большая кухня-студия, на которой они проводят больше времени все вместе.

Кухня-студия в квартире Тимура Мирошниченко

Кухня-студия в квартире Тимура Мирошниченко

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко рассказал, что ему приходила повестка от военкомата. Шоумен стал на учет и признался, что если нужно будет, он уйдет на фронт.

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