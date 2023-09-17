Тимур Мирошниченко впервые показал видео из детдома в Житомире с 2-летним сыном

Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной впервые показали видео из детдома в Житомире с их приемным сыном Марселем.

Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечают День усыновления. По этому случаю семья Мирошниченко поделилась своей историей. Кроме того, Тимур и Инна впервые обнародовали кадры из детдома, на которых изображен их 2-летний сын.

Назван сын Тимура и Инны Мирошниченко

Семья Мирошниченко в детдоме с названным сыном

Тимур Мирошниченко с названным сыном

В видео жена Мирошниченко рассказывает, что по документам биологическая мама Марселя не знала, что она беременна, пока не начала рожать. Также Инна поделилась, что в начале своей жизни мальчик провел четыре месяца в интенсивной терапии, потому что имел определенные недостатки пищеварительной системы, несовместимые с жизнью.

"Он четыре месяца боролся для того, чтобы выйти на ту точку старта, с которой дети начинают свою жизнь. Это вес 3,300 кг и способность самостоятельно дышать. И вот когда он начал делать это самостоятельно, его сразу перевели сюда, в детский дом", – поделилась в видео Инна.

Тимур Мирошниченко впервые показал, как выглядел его 2-летний приемный сын в детдоме

Несмотря на диагнозы, которые супругам зачитали о малыше в детдоме, Инна и Тимур решили, что если малыш до сих пор борется за жизнь, то у него куча сил и когда он попадет в семью, у него все будет хорошо.

В конце июля Тимуру и Инне Мирошниченко удалось официально забрать сына из детдома. А недавно Инна озвучила порок 2-летнего сына из детского дома, из-за которого от него все отказались.

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