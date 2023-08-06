Тимур Мирошниченко впервые пришел на ТВ с приемным сыном и объяснил значение его экзотического имени

Ведущий ЖВЛ Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной и их приемным сыном Марселем посетили студию "Сніданку.Вихідний".

Это первое появление звездных родителей с двухлетним мальчиком, которого они взяли из детдома. В гостях утреннего шоу Инна Мирошниченко рассказала, почему они с мужем назвали малыша таким необычным именем.

Как известно, у пары есть двое общих детей Мия и Марк, а названного сына они назвали Марсель. Однако, по словам Инны, дело здесь не в том, чтобы имена детей начинались на букву м.

"Когда мы начали искать ребенка, еще до того, как у нас был статус, был мальчик, от которого отказались родители. Он был в Киеве в больнице. Его звали Марсель. И это был невероятно красивый, такие кудри белокурые, голубые глаза. Но люди, которые нам рассказывали о нем, думали, если вот есть мальчик, родители от него отказались, – можно приехать забрать. Мы знаем, если его только привезли, то до усыновления ему еще ждать где-то 1,5 года. И это не наш район. То есть обойти всю ту очередь мы просто не можем и не хотим. Но этот мальчик настолько в себя влюблял. Мы сидели грустные, муж говорит: "Не переживай, мы найдем своего Марселя", – поделилась Инна.

Тимур и Инна Мирошниченко впервые пришли с приемным сыном на телевидение

Жена Мирошниченко добавила, когда они увидели анкету своего сына, то на фото он был со светлыми кудряшками и очень был похож на того мальчика. Тогда супруги и решили назвать малыша в честь того ребенка.

Тимур Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Также звездные супруги поделились, что у их детей нет ревности родителей к брату. Инна рассказала, что прежде чем они взяли Марселя, она закрыла несколько проектов, чтобы иметь возможность грамотно распределить время между детьми:

"Мы готовили детей к этому. Мы им говорили, что появится ребенок, который будет забирать внимание. Мы понимали, что самое главное, чтобы наши дети не испытывали стресс. Потому что Марсель и так будет испытывать стресс. Дети должны быть максимально близки к зоне комфорта, чтобы он жил среди счастливых людей. Поэтому время, которое я уделяю Марселю, это не время, которое я забираю у детей. Перед тем, как мы взяли его в семью, я закрыла некоторые проекты, чтобы у меня появилось время. Оказалось, что дети очень быстро поняли, что они ничего не потеряли, а появился еще один мальчик, которому мама находит время и дарит его. Это сработало", - прокомментировала Инна Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с приемным сыном / Фото: viva.ua

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко растрогала до слез сыновым "впервые", чего он не делал в детдоме. Инна показала, как малыш впервые ел малину, мороженое и получил свои первые шарики на день рождения.

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