Тимур Мирошниченко впервые за долгое время показал свою маму-красавицу и публично обратился к ней

Тимур Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко порадовал поклонников редкими фото своей мамы.

Сегодня, 12 февраля, Тамара Евгеньевна празднует день рождения. И хотя женщина не частая гостья в фотоблоге сына, однако в такой день Тимур сделал исключение. Ведущий опубликовал ряд кадров именинницы, которая позирует на фоне пальм и солнышка. Вероятно, недавно она имела возможность поехать отдыхать и наслаждалась временем с семьей.

Для фотосета Тамара Евгеньевна примерила синее платье и полюбовалась природой вокруг. Женщина на фото излучает счастье, гармонию и непревзойденную красоту. Мирошниченко не упустил возможности и публично обратился к родной с теплыми поздравлениями.

Мама Тимура Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Мама Тимура Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

«С днем рождения, мам. Отныне и навсегда будь такой же счастливой», — восхитил подписью шоумен и добавил эмоджи в форме белых сердец.

К слову, о маме Тимура Мирошниченко известно довольно мало. Она не является публичной, а большую часть своей жизни посвятила работе в гимназии. Там она в течение 26 лет проработала инспектором по питанию. А с сыном у Тамары Евгеньевны сложилась изрядно тесная связь, о которой она сама рассказывала во время предыдущих публичных появлений.

