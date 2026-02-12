ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
769
Время на прочтение
1 мин

Тимур Мирошниченко впервые за долгое время показал свою маму-красавицу и публично обратился к ней

Ведущий поделился кадрами с заграничного отдыха самого родного человека.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко порадовал поклонников редкими фото своей мамы.

Сегодня, 12 февраля, Тамара Евгеньевна празднует день рождения. И хотя женщина не частая гостья в фотоблоге сына, однако в такой день Тимур сделал исключение. Ведущий опубликовал ряд кадров именинницы, которая позирует на фоне пальм и солнышка. Вероятно, недавно она имела возможность поехать отдыхать и наслаждалась временем с семьей.

Для фотосета Тамара Евгеньевна примерила синее платье и полюбовалась природой вокруг. Женщина на фото излучает счастье, гармонию и непревзойденную красоту. Мирошниченко не упустил возможности и публично обратился к родной с теплыми поздравлениями.

Мама Тимура Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Мама Тимура Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Мама Тимура Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Мама Тимура Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

«С днем рождения, мам. Отныне и навсегда будь такой же счастливой», — восхитил подписью шоумен и добавил эмоджи в форме белых сердец.

К слову, о маме Тимура Мирошниченко известно довольно мало. Она не является публичной, а большую часть своей жизни посвятила работе в гимназии. Там она в течение 26 лет проработала инспектором по питанию. А с сыном у Тамары Евгеньевны сложилась изрядно тесная связь, о которой она сама рассказывала во время предыдущих публичных появлений.

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко назвал имя украинской артистки, которую считает лучшей победительницей «Евровидения» всех времен.

Дата публикации
Количество просмотров
769
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie