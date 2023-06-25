Тимур Мирошниченко вспомнил первое знакомство с 2-летним приемным сыном в детдоме

Уже через месяц мальчишка будет жить в семье Мирошниченко.
Ведущий "ЖВЛ" Тимур Мирошниченко вспомнил, как они с женой Инной знакомились с их приемным 2-летним сыном.
Как поделился шоумен в программе "Сніданок.Вихідний", они долгое время не могли найти ребенка. В частности, согласно сертификату на усыновление, который получили Инна и Тимур, супруги могут усыновить только одного ребенка 1-4 лет. Однако в районе, где живет пара, не было соответствующих анкет.
"Нас поставили в очередь в нашем Днепровском районе Киева. Мы пришли в нашу службу, нам показали анкеты детей, которые есть в Днепровском районе. Ни один ребенок, который находится на учете и имеет статус на усыновление, не подошел нам по критериям, которые нам прописали в заключении. Мы можем усыновить одного ребенка, хотя мы хотели двоих, в возрасте от одного до четырех лет. Других детей нам не показывали", — рассказал ведущий.
Жена Тимура на этом не остановилась. Она звонила в разные детдома Украины, однако в ответ слышала – детей нет. В конце концов анкету их сына Инна заметила на сайте Минсоцполитики.
"В первый же день, когда мы получили статус на усыновление, она звонила во все области, районы нашей страны. Самое страшное, что она слышала, — детей нет. Далее — это сайт Минсоцполитики, где есть анкеты детей на усыновление. Она звонила по поводу каждой анкеты. В один из дней поиска появилась новая анкета. Она сразу позвонила и услышала: "Да, актуальная". Через пять минут мы уже сидели в авто и ехали в Житомир", — вспомнил Тимур.
По словам Мирошниченко, в Житомире пошли им на встречу. На работу вышли врач и юрисконсульт. Все вместе они отправились знакомиться с 2-летним мальчиком.
"Приезжаем в детский дом. Юрисконсульт должен зачитать всю информацию, которая есть, с точки зрения закона. Врач заведения должен зачитать все диагнозы. Мы говорим: "Давайте уже знакомиться". Мы познакомились с ребенком, с нашим сыном", — рассказал Тимур.
Напомним, 22 июня состоялся суд, где Тимуру Мирошниченко с супругой разрешили усыновить 2-летнего мальчика. Однако решение вступит в законность только через месяц. Именно в июле супруги официально станут многодетными родителями.
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