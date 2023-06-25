Тимур Мирошниченко вспомнил первое знакомство с 2-летним приемным сыном в детдоме

Ведущий "ЖВЛ" Тимур Мирошниченко вспомнил, как они с женой Инной знакомились с их приемным 2-летним сыном.

Как поделился шоумен в программе "Сніданок.Вихідний", они долгое время не могли найти ребенка. В частности, согласно сертификату на усыновление, который получили Инна и Тимур, супруги могут усыновить только одного ребенка 1-4 лет. Однако в районе, где живет пара, не было соответствующих анкет.

Тимур Мирошниченко с женой / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Нас поставили в очередь в нашем Днепровском районе Киева. Мы пришли в нашу службу, нам показали анкеты детей, которые есть в Днепровском районе. Ни один ребенок, который находится на учете и имеет статус на усыновление, не подошел нам по критериям, которые нам прописали в заключении. Мы можем усыновить одного ребенка, хотя мы хотели двоих, в возрасте от одного до четырех лет. Других детей нам не показывали", — рассказал ведущий.

Жена Тимура на этом не остановилась. Она звонила в разные детдома Украины, однако в ответ слышала – детей нет. В конце концов анкету их сына Инна заметила на сайте Минсоцполитики.

Тимур Мирошниченко с сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"В первый же день, когда мы получили статус на усыновление, она звонила во все области, районы нашей страны. Самое страшное, что она слышала, — детей нет. Далее — это сайт Минсоцполитики, где есть анкеты детей на усыновление. Она звонила по поводу каждой анкеты. В один из дней поиска появилась новая анкета. Она сразу позвонила и услышала: "Да, актуальная". Через пять минут мы уже сидели в авто и ехали в Житомир", — вспомнил Тимур.

По словам Мирошниченко, в Житомире пошли им на встречу. На работу вышли врач и юрисконсульт. Все вместе они отправились знакомиться с 2-летним мальчиком.

Тимур Мирошниченко с сыном / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Приезжаем в детский дом. Юрисконсульт должен зачитать всю информацию, которая есть, с точки зрения закона. Врач заведения должен зачитать все диагнозы. Мы говорим: "Давайте уже знакомиться". Мы познакомились с ребенком, с нашим сыном", — рассказал Тимур.

Напомним, 22 июня состоялся суд, где Тимуру Мирошниченко с супругой разрешили усыновить 2-летнего мальчика. Однако решение вступит в законность только через месяц. Именно в июле супруги официально станут многодетными родителями.

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