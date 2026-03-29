Тимур Мирошниченко высказался о двухмесячной разлуке с женой и детьми и как это повлияло на семью

Ведущий Тимур Мирошниченко уже больше двух месяцев живет отдельно от детей, пока они с матерью Инной отдыхают на Бали, и рассказывает, как эта разлука повлияла на его повседневную жизнь.

Уже более двух месяцев Инна Мирошниченко с четырьмя детьми отдыхает на Бали, оставив Тимура в Киеве. Разлука стала первым длительным испытанием для семьи, а ведущий делится в интервью на «Ближче до зірок», как жизнь без детей изменила его быт. В квартире царит тишина, пустые комнаты напоминают об отсутствии привычного шума и гама. Сначала это было непросто, но Тимур постепенно адаптировался к новому ритму и самостоятельной жизни.

«Когда приходишь домой, а здесь нет этих пупсов, которые кричат на тебя с порога… Сначала было немножко непривычно. Сейчас мозг понял, что пока на обстоятельства невозможно повлиять», — делится ведущий.

Разлука не только повлияла на быт, но и дала возможность семье заняться развитием детей и отдыхом. Самый младший сын Марсель демонстрирует новые достижения, а старшие дети также растут и приобретают навыки, которых раньше не имели.

«Самый младший уже щебечет как соловей крупными конструкциями. Это вообще главное достижение, потому что раньше шансов не было», — радуется Мирошниченко.

Тимур продолжает активно работать, поддерживает порядок в квартире и находит время для себя. Но даже в плотном графике он регулярно общается с семьей и отслеживает их успехи на расстоянии.

